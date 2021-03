Český minister Blatný varuje pred poškodením orgánov: Prečo by som si nedal ivermektín!

Experimentálny liek ivermektín, ktorý sa v Česku zvažuje ako možný liek na covid-19, nemožno používať plošne.

Môže byť spojený s poškodením niektorých orgánov a treba s ním nakladať ako so zatiaľ neschváleným liekom. "Nie je to liek, ktorý by sa mal rozdať všetkým, určite nie," povedal v nedeľu v Otázkach Václava Moravca Českej televízie minister zdravotníctva Jan Blatný (za ANO). Uviedol, že sám by si ho nevzal. Varoval tiež predtým, aby si ľudia nezháňali veterinárnu formu prípravku, ktorá môže byť pre človeka veľmi škodlivá.

"Ja by som si ivermektín nevzal, ak áno, budem ho používať podľa protokolu ako liek, ktorý je 'off label'. Môže byť spojený s poškodením pečene, obličiek, treba ho ako iné experimentálne lieky používať opatrne, nie je možné ho podávať všetkým," uviedol minister. Blatný pripomenul nutnosť klinických štúdií pri zavádzaní nových liekov, podľa neho si túto nutnosť zrejme neuvedomil ani premiér Andrej Babiš (ANO), keď o možnom používaní ivermektínu hovoril.

Ivermektín je prípravok proti parazitom, ktorý sa používa prevažne u zvierat. V ČR nie je registrovaný. Časť lekárskych kruhov uvádza, že ivermektín pomáha pacientom s koronavírusom s ťažším priebehom. Nemocnica u svätej Anny v Brne v uplynulom týždni dostala 10.000 balení. Už od novembra liek vyskúšala zhruba na 30 pacientoch vo vážnom stave s covid-19. Blatný už v minulosti možnosť postupu tohto lieku spochybnil. Liek vzbudzuje kontroverzie aj medzi odborníkmi vo svete.

Dôkazy, ktoré by jeho účinnosť potvrdzovali, sú zatiaľ nedostatočné, a najnovšia vedecká štúdia dokonca dospela k záveru, že ivermektín zotavenie ľudí s miernymi príznakmi covidu nijako neurýchľuje. Riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Irena Storová uviedla, že väčšina štúdií k lieku nie je úplná. Český ŠÚKL a ministerstvo zdravotníctva ale povolili nemocnici v Brne možnosť liek distribuovať. Blatný uviedol, že rezignácia na nutnosť klinických štúdií by sa vypomstila všetkým - je to prípad akejkoľvek experimentálnej liečby.

"ŠÚKL povedal, že (ivermektín) neškodí, ale nevydal ho na liečbu. Nie sú štúdie, že by pomáhal," uviedol. Fakultná nemocnica u svätej Anny v Brne už koncom februára prostredníctvom hovorkyne Dany Lipovskej uviedla, že ivermektín použila od vlaňajšieho novembra u 30 ľudí s covidom, u ktorých sa stav po užívaní ivermektínu v spojení s ďalšou liečbou podarilo zlepšiť natoľko, že mohli byť prepustení domov. Začiatkom marca nemocnica dostala 10.000 balení invermektínu, ktorý len za prvé dva dni rozoslala medzi ďalších asi 60 nemocníc v krajine.