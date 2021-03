Veľký prieskum medzi Slovákmi: Ktorú vakcínu by sme si vybrali! Ako dopadol Sputnik?

Slováci považujú za najprijateľnejšiu americko-nemeckú vakcínu od firiem Pfizer a BioNTech.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza, ktorý zverejnili v diskusnej relácii Na telo. Vakcína Pfizer/BioNTech je úplne alebo skôr prijateľná pre 55 percent opýtaných a vôbec alebo skôr neprijateľná pre 35,3 percenta respondentov.

Agentúra FOCUS vypracovala prieskum na vzorke 1 018 respondentov, ktorí v dňoch od 17. februára do 24. februára mali odpovedať na otázku: „V prípade, že budú na Slovensku dostupné nasledujúce vakcíny, do akej miery by bolo pre Vás prijateľné nechať sa nimi očkovať? Vyjadrite sa, prosím, ku každej z nich.“

Druhou najviac preferovanou je ruská vakcína Sputnik V, ktorej dôveruje 53 percent opýtaných a nedôveruje 34,8 percenta. Nasleduje americká vakcíny Moderna (prijateľná pre 46,9 %, neprijateľná pre 41,3 %), švédsko-britská vakcína od AstraZeneca (prijateľná 42,6 %, neprijateľná 46,8 %), americká Johnson & Johnson (prijateľná 33,2 %, neprijateľná 49,2 %). Najmenej prijateľné je pre Slovákov americká vakcína Novavax (prijateľná 30,9 %, neprijateľná 50,1 %), ako aj čínska Sinopharm (prijateľná 27,0 %, neprijateľná 55,0 %).

Agentúra tiež skúmala prijateľnosť vakcíny Pfizer/BioNTech a Sputnik V medzi voličmi jednotlivých politických subjektov.

Vakcíne Pfizer/BioNTech je prijateľná najviac pre voličov strany Za ľudí (86,3 %), nasledujú voliči hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (78,2 %), strany Sloboda a Solidarita (76 %), hnutia Progresívne Slovensko (74,8 %), Kresťanskodemokratického hnutia (70,3 %), strany Hlas-SD (56,7 %) a hnutia Sme rodina (50 %). Najmenej dôverujú americko-nemeckej vakcíne voliči strany Smer-SD, a to 43,9 percenta opýtaných, a voliči Kotlebovci - Ľudovej strany Naše Slovensko - 23,0 percent respondentov.

Naopak, ruskej vakcíne dôverujú najviac voliči strany Hlas-SD. Prijateľná je pre 66,4 percenta z nich. Nasledujú voliči hnutia OĽaNO (64,8 %), voliči hnutia Sme rodina (59,8 %), Smeru-SD (58,7 %), Kresťanskodemokratického hnutia (54,0 %), Slobody a Solidarity (53,9 %), Progresívneho Slovenska (46,4 %) a strany Za ľudí (46,3 %). Najmenej dôverujú ruskej vakcíne voliči Kotlebocov - Ľudovej strany Naše Slovensko, a to 45,6 percenta opýtaných.

Z prieskumu tiež vyplýva, že len vakcínou Sputnik V by sa dalo očkovať 10,8 percenta opýtaných (cca 475 000 ľudí) a len inou vakcínou ako Sputnik V by sa dalo očkovať 22,5 percenta respondentov (cca 990 000 ľudí).