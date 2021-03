Najkrajší dar, aký nám Francúzsko mohlo dať: 15-tisíc vakcín prišlo na Slovensko, a to nie je všetko

Slovensko už má 15-tisíc vakcín AstraZeneca ako dar od Francúzov.

Takisto sa Francúzsko veľmi aktívne zasadzovalo za to, aby Slovensku bolo schválených 100-tisíc SOS dávok od Pfizer/BioNTech cez Európsku úniu. Na nedeľnej tlačovej konferencii v Bojniciach to oznámil premiér Igor Matovič (OĽaNO). Vakcíny od Pfizeru by podľa neho mali prísť počas najbližšieho týždňa.

Spolu s predsedom vlády na tlačovej konferencii vystúpil aj veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Christophe Léonzi. Podľa jeho slov Francúzi venovali vakcíny Slovensku na základe priateľstva medzi krajinami.

Matovič sa Francúzsku za vakcíny poďakoval, označil ich za "veľmi užitočný, sympatický dar". ,,Pevne verím, že dnes sa na Slovensku nachádzame v zlomovej situácii, keď sa to začne už len zlepšovať," uviedol premiér.

Veľvyslanec Francúzskej republiky v SR Christophe Léonzi zdôraznil, že Francúzsko si plne uvedomuje závažnosť výnimočnej pandemickej krízy, ktorá zasiahla aj Slovensko. "Aj my sme sa v ťažkých fázach pandemickej krízy viackrát obrátili na solidaritu našich európskych kolegov v rámci EÚ a naši partneri vždy reagovali na naše prosby. Práve z tohto dôvodu sme sa my ako Francúzsko rozhodli na vašu prosbu o solidaritu zareagovať," povedal.

Súčasnú krízu Léonzi označil za "skutočne hroznú". EÚ podľa neho musí tomuto osudu čeliť spoločne. Spoločný postup je totiž podľa jeho slov najlepší spôsob, ako sa z pandémie dostať.

,,Francúzsko sa rozhodlo odpovedať na výzvu a žiadosť o solidaritu, plne si uvedomujúc vážnosť zdravotníckej krízy, ktorej Slovensko čelí," vyjadril sa cez týždeň francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý kontaktoval nášho premiéra a prezidentku Zuzanu Čaputovú.