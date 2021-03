Nad Meghan sa sťahujú mračná: 10 zamestnancov chce prehovoriť o tom, čo sa dialo za múrmi paláca!

Herečka Meghan Markle nebola pred piatimi rokmi pre väčšinu sveta nikým. Poznali ju len diváci seriálu Suits (Kravaťáci).

Potom sa ale do nej zamiloval princ Harry a kalifornskej rodáčke svitla nádej, že bude jednou z najslávnejších žien planéty. To sa jej splnilo. Povesť má ale pri najlepšom značne kontroverznú. Meghan sa rozhodla bojovať s britskou kráľovskou rodinou, do ktorej sa vydala a vďaka ktorej slávu získala. Odmietla sa totiž prispôsobiť a chcela skostnatenú inštitúciu meniť manierami amerických celebrít. Narazila a nabila si nos. Odišla späť do USA, odtiahla so sebou princa Harryho a zosnovala plán pomsty.

Lenže opäť sa zrejme prepočítala. Chcela kráľovskú rodinu veľkolepo ponížiť rozhovorom pre televíziu s Oprah Winfrey. Lenže Buckinghamský palác zavelil do protiútoku. Pár dní pred premiérou spomínaného interview na vojvodkyňu vytiahol kauzu šikanovania, ktorého sa mala dopúšťať v čase, keď žila v Kensingtonskom paláci. Kvôli Meghan požiadalo o prepustenie niekoľko osôb, ktoré pracovali pre kráľovskú rodinu niekoľko rokov. Sú ochotné vypovedať proti nej, pokiaľ sa bude prípad riešiť oficiálne ako šikanovanie na pracovisku.

Kráľovná vyšetrovanie osobne nariadila. Palác má pritom minimálne desať zamestnancov, ktorí budú hovoriť proti Meghan. Pointa celého príbehu tkvie v tom, že princova manželka sa celý čas sťažuje na diskrimináciu, šikanovanie a podnecovanie k nenávisti. Týmito témami sa je popretkávaný aj jej rozhovor s Oprah Winfrey. Ale Buckinghamský palác teraz oficiálne začal vyšetrovanie šikanovania, ktorého sa mala dopustiť ona sama. Teda tvrdí, že Meghan volá do sveta po vľúdnosti a tolerancii, ale sama sa dopúšťa šikanovania a podnecovania k nenávisti.

Káže vodu, pije víno. Rovnako ako Harry v oblasti ekológie. Vyzýva k zníženiu produkcie skleníkových plynov, nabáda obyčajných smrteľníkov, aby znížili svoju uhlíkovú stopu, ale sám zároveň lieta úplne zbytočne súkromnými lietadlami. Podľa denníkov The Times, The Mirror a The Mail chce proti vojvodkyňu zo Sussexe svedčiť v prípade šikanovania desať zamestnancov britskej kráľovskej rodiny, ktorí pracovali alebo pracujú pre Kensingtonský či Buckinghamský palác. Vyšetrovanie prípadu nariadila sama kráľovná, ktorej sa dostal do rúk dokument, v ktorom sú výpovede niektorých zamestnancov, a hovoria o "emocionálnej krutosti a manipulácii". Meghan celú kauzu označuje za vypočítavú kampaň Buckinghamského paláca, ktorá ju má očierniť a jej rozhovor s Oprah zatieniť.