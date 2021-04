Odhalená podprsenka aj úzky pás Pociskovej: Celebrity ukázali top kúsky tejto jari

Dni sa pomaly predlžujú a o chvíľu tu máme jar. Zimné bundy zatvoríme niekam hlboko do útrob šatníkov a vytiahneme pestrejšie farby a jemnejšie materiály.

Ktoré trendy sa v tomto roku znovu oprášia a čo by ste si mali dokúpiť, aby ste išli s módou?

Kohútia stopa

Sú trendy, ktoré iba preletia módnym svetom a už nikdy sa nevrátia, alebo také, čo sa objavujú na módnych mólach opakovane. Takým je aj vzor kohútej stopy, ktorý prvýkrát uzrel svetlo sveta v päťdesiatych rokoch. Niekedy môže vyzerať babičkovsky, preto treba dbať na moderné strihy. Modelka Maja Zelinová (32) si vybrala krátke minišaty, ku ktorým zladila aj rovnaký klobúk, čo pôsobí veľmi mladistvo.

Oversize

Oversize tu máme už niekoľko rokov. Tento pohodlný štýl oblečenia sa vyznačuje veľkými tričkami, mikinami, nohavicami, ktoré musia byť aspoň o číslo väčšie ako je vaša konfekčná veľkosť. Niekedy stačí pohrabať sa v partnerovom šatníku a obliecť si napríklad jeho tričko, zviazať ho opaskom a hotovo. Speváčka Dominika Mirgová (29) zvolila fialové tričko, ku ktorému si obula vysoké čižmy nad kolená. Veľmi šik!

Tenisky k šatám

Kombinácia elegantnej a športovej módy je to, čo vyhovuje mnohým ženám. Exfarmárka Jana Hrmová (26), ktorá je aj úspešnou influencerkou, si tiež obliekla športové biele šaty s elegantným žltým sakom, ku ktorým doladila tenisky. Môžu byť na platforme aj športovej podrážke, jednoduché, ale aj prekombinované. Záleží len na vašom vkuse.

Zvýraznený pás

Herečka Nela Pocisková (30) má úzky pás, čo ešte zviditeľnila hrubým koženým opaskom. Práve výrazný pás bude veľkým hitom počas jari aj leta, rovnako ako žltá farba. Obviazať ho môžete opaskom alebo šatkou, a čím hrubšie, tým lepšie. Pôsobí to veľmi žensky a zvýrazní krásnu siluetu.

Trenčkot

Trenčkot by nemal v šatníku chýbať žiadnej žene. Je to veľmi jednoduchý plášť, ktorý už kúpite vo všetkých farbách. Klasický čierny, ako si vybrala moderátorka Kveta Horváthová (44), je veľmi variabilný, dá sa nosiť ku všetkému a na každú príležitosť. Túto jar sú in aj zvonové rifle.

Balónové rukávy

Balónové rukávy vzdávajú hold retro móde. Vyzerajú dobre v každej dĺžke, či už sú krátke alebo dlhé. Ak ste však v oblasti ramien robustnejšia, ešte viac vás opticky rozšíria. Modelka Veronika Vargová (34) si vybrala výrazné červené body, ku ktorému sa hodia rifle, aj sukňa. Záleží na tom, čo preferujete.

Viditeľná podprsenka

Medzi kontroverzné módne trendy patrí viditeľná podprsenka. Na jej nosenie treba poriadnu dávku odvahy a svedčí najmä mladším ročníkom. Modelka Karolína Chomisteková (26) stavila na ružový rifľový overal, ktorý si na dekolte nezapala, aby mohla vykuknúť biela podprsenka. Nič vulgárne, naopak, veľmi sexi.