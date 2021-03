Miroslava má v seriáli Pumpa neprehliadnuteľné miesto: Kto je Mikiho stíhačka?

Bez pozdravu vpáli za obslužný pult, spraví si hotdog, pohľadom zabije Dana, s Mikim sa baví ako s nižším živočíšnym druhom.

Bosorka Miroslava sa síce v seriáli Pumpa objavuje veľmi nepravidelne a má priestor doslova len pár minút, no dokáže ich parádne využiť. Hrá ju Lýdia Ondrušová (28).

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Mirka ma nesmierne fascinuje. Svojím štýlom, prejavom, svojou drzosťou, neohrabanosťou a priamosťou. To všetko sú vlastnosti, ktoré ja, žiaľ, nemám, preto si túto rolu užívam. Rada objavujem nové svety a pohľady,“ povedala nám Lýdia, ktorá vraj nemá problém ani s tým, že svoju postavu musí predať na minimálnom priestore. „Scenár je napísaný trefne a aj keď nemám veľa priestoru, je jasné, kto Mirka je,“ tvrdí.

Obrovský rešpekt

Jej hereckými partnermi sú ostrieľané komediálne esá Michal Kubovčík a Dano Heriban. Je to stresujúce? „Jasné, mám pred nimi obrovský rešpekt,“ priznáva. „Na prvé natáčania som prichádzala s veľkou trémou, ale myslím, že časom som sa uvoľnila. Tréma je tu stále, ale už som si na ňu zvykla a beriem ju ako súčasť,“ smeje sa.

Do seriálu sa vraj nedostala cez kasting. „Myslím, že si ma tvorcovia vytipovali. Niekedy jednoducho musíte mať aj šťastie, že sa niekomu typovo hodíte,“ uvažuje, a hoci sa Pumpa natáča po nociach, vôbec jej to neprekáža. „Tým, že sa točí pravidelne jeden deň v týždni, človek si na to veľmi rýchlo zvykne a nasledujúci deň si vie prispôsobiť tomu, že bude jemne nevyspatý.“

Keďže seriál má veľký divácky úspech, v prípade Lýdie by už mohla nastúpiť mierna sláva sprevádzaná pohľadmi okoloidúcich v nákupných centrách. To by však nesmela zúriť pandémia koronavírusu... „Niečo také naozaj ešte nevnímam, pretože som väčšinu času iba doma, a keď niekam idem, mám rúško a som celá zababušená. Zároveň, Mirka má troška iný štýl maľovania aj obliekania, ako mám ja, preto si myslím, že by to nebolo úplne jednoduché, spoznať ma aj bez rúška,“ konštatuje.

Zlá kráľovná

Hoci do povedomia verejnosti sa vďaka Pumpe dostala v komediálnej polohe, nepovažuje sa za komediálnu herečku. „Zatiaľ sa to len tak vyvinulo. Mám rada absurdný humor, ktorý smeruje až k akejsi hrane pochopenia. Ale keby prišla ponuka zahrať si zlú, nenásytnú kráľovnú, neváhala by som ani minútku,“ smeje sa jedna zo spoluzakladateliek Divadla NUDE.

„Je to nezávislé autorské divadlo, v ktorom sa venujeme témam, ktoré nás trápia. Napríklad postaveniu žien v spoločnosti, starobe, materstvu, vzťahom či komplikovanej láske. Ak nám to situácia dovolí, čoskoro by sme mali premiérovať novú divadelnú hru s názvom Status, ktorá sa bude zaoberať mocou peňazí.“

Terapia zdieľaním

Lýdia však zďaleka nie je len herečka. Pôvodne síce vyštudovala bábkoherectvo, no označiť ju možno aj slovami blogerka, youtuberka či influencerka. Čo presne ju živí? „Živí ma kombinácia všetkého, čo robím, a tá istá kombinácia ma aj napĺňa a robí mi radosť. Rada skúšam nové veci, rada mám deň rozdelený na viac častí, aj keď to dá niekedy riadne zabrať, ale úprimne obdivujem ľudí, ktorí sa desiatky rokov venujú jednému povolaniu,“ konštatuje otvorene a mimoriadne otvorená je aj na svojom blogu apredsasanevydala.sk, kde otvára tabuizované témy od menštruácie až po pohlavné choroby.

A nešetrí príkladmi z vlastného života... „Verím na niečo ako terapiu zdieľaním. Vždy sa človeku troška uľaví, ak zistí, že nie je jediný, kto sa má takto, že v tom nie je sám,“ vysvetľuje. „Preto som začala písať blog. Píšem o témach, o ktorých sa podľa mňa málo hovorí, a tak (prevažne) mladým ženám spôsobujú pocity úzkosti či menejcennosti. Neviem, či je to otvorenosť, možno je to túžba posúvať hranice tabu tém a nahradiť ich svetom rešpektu.“

Nákupná maniačka

A o tom, ako dokáže posúvať hranice aj vo vlastnom živote, svedčí napríklad jej dávnejšia účasť v programe Nákupné maniačky. „To bol totálny úlet,“ zasmeje sa. „Bolo to šesť rokov dozadu, keď táto relácia bola na svojom vrchole. V tom čase som končila vysokú školu a zdalo sa mi zábavné niečo také skúsiť. Chcela som Nákupné maniačky za každú cenu vyhrať. Ibaže potom sme sa spojili s mojím kamarátom Borisom Hanečkom, ktorý bol môj poradca, so súperkami sme sa zblížili a ja som si povedala, že nemusím predsa nič vyhrať, musím si to hlavne užiť.“ Preto sa rozhodla spraviť všetko úplne inak, než jej súperky. „Kúpila som si kopačky, balóny s číslami, dala si zvonček od bicykla namiesto prsteňa a hrala sa, že som v MTV,“ dodáva.