Frustrovaný zdravotník sa pustil do popieračov pandémie: Z reakcie nemocnice sa nevie spamätať

Vyčerpaný zdravotník poučoval popieračov pandémie, aby dodržiavali pravidlá. Suspendovali ho!

Pracovník na jednotke intenzívnej starostlivosti vo Veľkej Británii, Gary Oldershaw (53), zostal veľmi nepríjemne prekvapený, keď ho suspendovali z nemocnice Broomfield v Chelmsforde za to, že popierateľov koronavírusovej pandémie upozornil, aby dodržiavali vládne pravidlá, informuje portál Mirror.

Pracovník jednotky intenzívnej starostlivosti, ktorý bol už takmer rok v dôchodku, neváhal a opäť zaujal miesto v prvej línii, hneď ako Britániu zasiahla druhá vlna Covidu-19. Nadriadení ho ale suspendovali a dôvod je naozaj bizarný.

Frustrovaný Gary, ktorého hlboko zasiahli početné úmrtia, ktoré dennodenne videl, na sociálnej sieti Facebook, vyzval ľudí, aby dodržiavali vládne pravidlá, pretože Covid-19 je skutočná vec a hrozba. V srdcervúcom príspevku tiež opísal, ako sú všetci jeho kolegovia zdravotníci neskutočne vyčerpaní. V príspevku sa nachádzalo aj zopár neslušných slov a nadávok, ale podľa neho nebol urážlivý.

Niekto naňho však podal anonymnú sťažnosť a nemocnica pozastavila Garymu jeho činnosť za „znevažovanie dôvery“. To napriek tomu, že Gary v príspevku neprezradil, kde pracoval.

Nie je žiadnym tajomstvom, ako zle boli oddelenia intenzívnej starostlivosti zasiahnuté počas najhorších chvíľ pandémie. Vďaka 30-ročným skúsenostiam videl Gary Oldershaw v nemocniciach mnoho vecí. Pracoval na chirurgických sálach, kde pomáhal chirurgom a dohliadal na anesteziológov, pôsobil na JIS-ke. Emocionálny dopad práce na týchto oddeleniach v období pandémie bol na Garyho často príliš veľký.

„V jeden deň zomrelo na oddelení sedem pacientov, ďalší deň päť... Bolo hrozné sa na to dívať. Všetci sme boli na jednej lodi, keď sme videli tieto hrozné veci, nebolo to príjemné, ale bola to moja práca. Emocionálne je veľmi ťažké sa z toho dostať,“ vyjadril sa zdravotník Gary.

Keď sa v jeden januárový deň vrátil z práce, na Facebooku objavil príspevok, ktorý pandémiu popieral. Gary to už ďalej nevydržal a aj on sa pustil do písania. „Robte, čo vám káže vláda... Mladým ľuďom som sa snažil zachrániť životy, bezvýsledne. Počúvajte, čo hovorí vláda, buďte opatrní,“ napísal.

Komentár obsahoval aj nadávky, no podľa Garyho nebol urážlivý a jeho jediným cieľom bolo presvedčiť ľudí, aby dodržiavali pravidlá. Týždne po zverejnení príspevku a po anonymnej sťažnosti o prácu v nemocnici prišiel. Keď sa Gary pokúsil získať viac informácií o sťažnosti, ktorá sa proti nemu vzniesla, bolo mu povedané, že všetky informácie sú dôverné, a že ho neskôr kontaktujú ohľadom vyšetrovania.

Sťažnosť mal vzniesť anonym, ktorý uviedol, že Gary šikanoval ľudí za to, že nemôžu nosiť ochranné rúško. Uviedol, že je zlé, že Gary svojím príspevkom diskriminuje ľudí, ktorí ochranu tváre nosiť nemôžu, lebo sú napríklad „klaustrofobici“. Gary netuší, kto by ten anonym mohol byť. Poznamenal ale, že načasovanie jeho prepustenia bolo veľmi nešťastné, nakoľko nemocnica neustále zápasí s prívalom nových pacientov.