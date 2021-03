Bývalá Playboy modelka sa gynekológovi roky sťažovala na bolesti: Konečná diagnóza ju položila

Bývalá Playboy modelka sa dlhé roky sťažovala na silné bolesti. Lekári ju však vždy odbili s tým, že ide o bežné ženské veci. Nemohli byť viac na omyle!

Sarah Longbottom (38) mala silné menštruačné bolesti a syndróm dráždivého čreva. Neskôr jej však diagnostikovali endometriózu. Týmto ochorením trpí približne každá desiata žena, informuje portál Mirror.

Bývalá modelka porozprávala o problémoch s ktorými sa denne potýka a varuje ženy, aby si dávali veľký pozor na príznaky. Jej neustále bolesti totiž neskôr odhalili nádor na maternici. Sarah žila s týmto ochorením už roky, ale lekári ju nestále odbíjali a tvrdili, že ide len o menštruačnú bolesť. Veľmi sa však mýlili.

Endometrióza je najčastejším gynekologickým ochorením žien v reprodukčnom veku. Sarah chce teraz o tomto stave zvýšiť povedomie u širšej verejnosti. Maternicové tkanivo môže rásť v iných oblastiach, ako sú vajíčkovody a to vedie k silným bolestiam, problémom s plodnosťou alebo dokonca k depresiám, informuje Lancashire Live.

„Endometrióza postihuje jednu z 10 žien, čo je niečo, o čom sa v skutočnosti nehovorí,“ uviedla modelka. Bolesti opísala ako stav pred pôrodom: „Bolo to pre mňa také bolestivé, že som potrebovala morfín. Ako kontrakcie. Cítila som sa, akoby som znova rodila.“

Pred stanovením diagnózy utrpela Sarah v dospievaní silné bolesti žalúdka, ale lekári jej vždy hovorili, že ide len o syndróm dráždivého čreva. Odporúčali je paracetamol, a ignorovali ochromujúcu bolesť, ktorú prežívala. Musela sa veľmi dožadovať poriadnej prehliadky, ktorá nakoniec odhalila pravdu.

V roku 2019 Sarah porodila svoje druhé dieťa, začala však pociťovať bolesti a problémy so žalúdkom. Potom, čo sa roky hovorilo, že jej bolesť spočívala v problémoch s črevom, podstúpila Sarah laparoskopiu. Modelke povedali, že mala na pravom vaječníku nádor, ktorý bol spôsobený endometriózou.

„Boli to rakovinotvorné bunky, ale nešlo o rakovinu. Endometrióza mi tlačila na nervy a spôsobovala bolesti nôh a krížov. Nádor mi odstránili v máji 2019,“ povedala. V decembri 2020 sa dvojnásobná mama podrobila chemoterapii, ktorá jej mala pomôcť v boji proti endometrióze.

„Chemoterapia sa používa na rôzne veci, no keď sa o nej hovorí, ľudia si hneď pomyslia na rakovinu. U mňa to zabránilo produkcii vaječníkov a prestala som menštruovať. Bolo to ťažké, prišla som o vlasy a tri mesiace som trpela chronickou únavou... Ale to všetko bola malá cena za to, že teraz ma nič nebolí. Prvé tri mesiace bol boj, ale teraz som opäť sama sebou a nemám bolesti.“ povedala Sarah.

Teraz dúfa, že sa o svoj príbeh podelí s inými ženami, a vyzvala ich, aby dávali pozor na príznaky tohto ochorenia. Medzi príznaky parí napríklad silné krvácanie, bolestivá menštruácia, bolesti pri pohlavnom styku alebo pri používaní toalety. Sarah nabáda ženy, ktoré tieto príznaky pozorujú, aby navštívili lekára a nenechali sa odbiť. Môže im to zachrániť život.