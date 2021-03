V 8-člennej rodine sa rozšíril koronavírus: Lekári mamu Sarah pripravujú na najhoršie

Ich príbeh láme srdcia. Sarah Allcock (46) z britského Chesterfieldu sa nakazila koronavírusom, ktorý sa preniesol na jej tri deti. Infikovaný je aj milovaný manžel Brian (53). Má mimoriadne ťažký priebeh choroby a je v kóme.

Ako píše Mirror, Sarah musela svojich šesť detí pripraviť na to najhoršie. Život ich otca visí na vlásku. 46-ročná žena sa nakazila ešte na začiatku februára. Infekcia sa preniesla aj na ďalších členov rodiny. Vtedy ešte netušila, ako veľmi sa skomplikuje zdravotný stav jej manželovi a dcére Megan (22). Obaja skončili zo dňa na deň v nemocnici. Dievča z toho našťastie v poriadku vyviazlo, čo sa však o Brianovi nedá povedať.

Zdravotníci chceli byť k rodine maximálne úprimní, a tak sa 28. februára dozvedeli hrôzostrašné správy. "Zobrali nás do jednej miestnosti a povedali nám, že sa musíme pripraviť na to najhoršie, pretože prehráva svoj boj," uviedla Sarah.

Brian má zápal pľúc, ktoré navyše kolabujú. Milujúca manželka má stále nádej a ďakuje lekárom a zdravotným sestrám, ktoré za neho tak tvrdo a ťažko bojujú. "Nemám teraz žiadne pochybnosti o tom, že by sa nevrátil domov, pretože je taký silný, silný muž a jeho celým svetom je jeho rodina," povedala Sarah. Odborníci ju však varovali, že Brian je stále v kóme a jeho zotavenie sa nebude také rýchle a plynulé.

Okrem koronavírusu sa bude musieť popasovať s ďalšími problémami. Ak by Brian úspešne prekonal zákernú chorobu, musel by pravidelne vykonávať rehabilitačné cvičenia. Je tu aj riziko, že by sa znova učil chodiť.

Sarah chce však toto mimoriadne náročné obdobie využiť a odkázať ľuďom, aký je COVID-19 skutočne nebezpečný. Nikdy nezabudne na moment, kedy musela svoje deti pripraviť na to, že svojho otca už možno nikdy neuvidia. V súčasnosti sa len modlia o lepšie dni, ale majú pri sebe ľudí, ktorí ich plne podporujú.

Mnohí sa im snažia pomôcť aj po finančnej stránke. Rodina často dostane kopu jedla a Sarah nemusí celé dni variť, aspoň si ušetria peniaze. Tie potrebujú najmä na dokončenie svojho domu. Nevyhnutné peniažky môžu získať práve vďaka zbierke. Keby sa o nej dozvedel Brian, nebol by moc nadšený. Avšak manželka si stojí za svojím a trvá na tom, aby sa vrátil domov do kompletne zariadených a pohodlných priestorov. Doteraz sa im podarilo vyzbierať 2 000 libier (2322,91 eur).