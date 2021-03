Bojovník Vémola a playmate Lela plánujú svadbu: Veľkolepý sobáš na vrchole veže

To, čo sa kvôli nevere MMA zápasníka Karola Vémolu (35) zdalo ešte pred niekoľkými mesiacmi nemožné, sa teraz stalo skutočnosťou.

Silák si za manželku berie slovenskú modelku a playmate Lelu Ceterovú (31), s ktorou má ročnú dcéru Lili. Obaja sa všetkým pýšia detailmi svadby, ktorá mnohým vyrazí dych. Svoje áno si totiž povedia na naozaj neobvyklom mieste.

Žižkovská televízna veža by sa dala do istej miery prirovnať k bratislavskému Kamzíku. A práve tam sa dvojica rozhodla spečatiť svoje manželstvo. „Vybrali sme dátum 28. júla, deň nášho prvého rande, ktoré sme mali na žižkovskej veži, preto to bude tam,“ pochválil sa Vémola pre Blesk. „Myslel som si, že to nebude možné kvôli menšej kapacite, ale bol som milo prekvapený. Môže tam byť naraz až 500 ľudí,“ teší sa hromada svalov, ktorá zo svojej svadby plánuje urobiť udalosť roka.