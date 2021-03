Majiteľka autoškoly Katarína kvôli pandémii zúfa: Potrebujeme pomoc

Na vysnívaný vodičák môžu zatiaľ zabudnúť. Smolu však kvôli pandémii COVID-19 nemajú len študenti autoškôl, ale aj ich prevádzkovatelia.

Tí melú z posledného a prvýkrát v histórii žiadajú o finančnú pomoc štát. Noví žiaci nepribúdajú a majitelia bojujú o prežitie... Jednou z nich je aj Katarína Chlebíková (41) z Nového Mesta nad Váhom.

Autoškolám bolo umožnené vykonávať praktické jazdy iba pár dní. Ak sa nachádzala v čiernom okrese, tak vôbec. Lenže prevádzkovatelia napokon museli praktický výcvik aj tak všade prerušiť a žiakom neostalo nič iné, ako čakať, než sa epidemiologická situácia zlepší. Katarína Chlebíková, prevádzkovateľka autoškoly v Novom Meste nad Váhom upozornila, že v okolitých krajinách praktický výcvik zväčša prebiehal aj počas tvrdších lockdownov.

„Z pozície poradkyne na ministerstve dopravy viem, že vedeniu Ministerstva dopravy SR nie je súčasná situácia v autoškolách ľahostajná a intenzívne sa v tejto oblasti pracuje. Epidemiológovia však považujú praktický výcvik v autoškolách za rizikový pri súčasnej pandemickej situácii,“ vysvetlila s dôvetkom, že skúšky z odbornej spôsobilosti, ako aj teória môžu prebiehať výhradne dištančne.

Prevádzkovatelia autoškôl sú však ochotní prispôsobiť sa všetkým hygienickým opatreniam, ktoré by im ÚVZ SR nariadilo, aby mohli opäť jazdiť. „Na jar boli naše prevádzky zatvorené a boli sme radi, ak sme stihli ukončiť kurzy so žiakmi na jeseň. Teraz je tu ten istý problém. Ak nám činnosť obnovia, nie sme schopní otvorené kurzy skončiť za mesiac. Bude to trvať dlhší čas. Tým pádom si nemôžeme autoškoly zahltiť ďalšími novými žiakmi, ktorí by nám pomohli finančne,“ prezradila Chlebíková.

Môžu stratiť inštruktorov

„Máme presnú evidenciu, s kým bola vykonaná praktická jazda. Teda je ľahko a rýchlo dohľadateľné, kto a kedy mal jazdu v cvičnom vozidle,“ hovorí prevádzkovateľka autoškoly s tým, že dezinfekcia interiéru vozidla, rúk, respirátor FFP2 by boli samozrejmosťou. Podľa jej slov je problém aj v tom, že autoškoly majú otvorené viaceré kurzy.

„Žiak musí odjazdiť všetko. Autoškoly sú už v štádiu, že bez finančnej podpory štátu sa dostanú do problémov. Môžu prísť o inštruktorov, a potom by sa ešte viac prehĺbila kríza v oblasti vzdelávania vodičov,“ dodala a poukázala na to, že doteraz neboli bežní prevádzkovatelia autoškoly žiadnym spôsobom finančne podporení štátom. „Prevádzkovatelia si uvedomujú a nespochybňujú závažnú epidemiologickú situáciu, ale potrebujú pomoc,“ uzavrela.

Koľko môže trvať pandemický vodičák

Vzhľadom na protipandemické opatrenia nemožno vykonávať vodičské kurzy. Preto, ak v dobe opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19, resp. v súvislosti s nimi dôjde k situácii, že účastník vodičského kurzu nemôže ukončiť vodičský kurz do 12 mesiacov od začatia vodičského kurzu tak, ako to stanovuje vyhláška, je nevyhnutné prihliadať na vzniknutý stav ako na skutočnosť, ktorú nemožno ovplyvniť. Lehota tak počas obdobia vyhlásených opatrení neplynie a predlžuje sa o čas, ktorý uplynie od začiatku platnosti obmedzujúcich opatrení až po ich ukončenie.