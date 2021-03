Politológ o vojne medzi Matovičom a Sulíkom: Je to osobné

Točíme sa stále v tom istom kruhu! Napriek tomu, že v štatistikách patríme v boji s pandémiou k najhorším na svete, zodpovednosť za túto situáciu premiér Igor Matovič (47) necíti.

V relácii Sobotné dialógy dokonca vyhlásil, že ani odvolanie ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (46) by nebolo fér a jediný, na kom nezostala nitka suchá, bol opäť len minister hospodárstva Richard Sulík (53).

Takmer 8-tisíc mŕtvych, viac ako 4-tisíc ľudí v nemocniciach a nikto z politických špičiek necíti za tento stav zodpovednosť. Kým strany Za ľudí a SaS chcú pre vedenie pandémie a spôsob riadenia krajiny rekonštruovať vládu a žiadajú hlavu ministra zdravotníctva Mareka Krajčího a premiéra Igora Matoviča, predseda vlády naopak stále ukazuje prstom na šéfa liberálov.

„Myslím si, že Richard Sulík, urobí všetko pre to, aby táto vláda padla. Keby tam bola aj Matka Tereza, on by sa stále správal deštrukčne,“ povedal v relácii Slovenského rozhlasu premiér, ktorý sa k téme prvý raz vyjadril verejne. V uplynulých dňoch totiž komunikoval len cez statusy. Hoci by najradšej ministra hospodárstva odvolal, neurobí to. „Ak by som odvolal Richarda Sulíka, urobil by za pár týždňov všetko pre to, aby tú vládu položil,“ tvrdí.

Na otázku, či v rámci koaličnej krízy obetuje aspoň Krajčího, má premiér jasnú odpoveď. „Osobne si myslím, že Marek Krajčí by si zaslúžil pochvalu, bolo by to nefér voči nemu. Zvláda to veľmi dobre, nebudem z neho robiť toho, kto je zodpovedný,“ uviedol Matovič s tým, že je vysporiadaný so svojou prípadnou výmenou, myslí si však, že sa to nestane. On sám cíti podporu klubu, hoci jeden z poslancov Ján Krošlák mu odkázal, že do premiérskeho kresla stále nedorástol.

Ponúknu za nich náhradu?

Poslednou kvapkou do koaličného kotla bol tajný dovoz vakcíny Sputnik. SaS už od začiatku krízy opakuje, že nechce predčasné voľby, štýl vládnutia Igora Matoviča je však pre nich neprijateľný. „Chceme, aby súčasná koalícia na čele s OĽaNO vygenerovala nového premiéra, lebo ten terajší nás po roku svojich eskapád a avantúr presvedčil, že nie je spôsobilý vykonávať túto funkciu. A nie, vonkoncom to nie je len o Sputniku - ten nech preukáže svoju bezpečnosť a môžeme sa očkovať,“ píše sa v stanovisku SaS.

Strana zároveň odmieta špekulácie o budúcej spolupráci s Hlasom, ktorý je podľa nej len „prezlečený“ Smer. „Osobne som sa s Pellegrinim stretol len v televíznych štúdiách. Nemám s ním žiadne priame a ani nepriame dohody, nieto ešte dohody o spoločnom postupe v otázke predčasných volieb,“ dodal Richard Sulík.

Pukance pre opozíciu

Spor koalície a žalostná situácia s pandémiou nahráva dokonale na smeč opozícíi. Ako sa zdá, môžu si pokojne do rúk zobrať pukance a sledovať, ako sa rozbíja koalícia. Predseda najsilnejšej opozičnej strany Hlas po vystúpení v rozhlase kritizoval Igora Matoviča. Podľa nich klamal o tom, že prezidentka Zuzana Čaputová vítala americkú vakcínu alebo, že sa na základe jeho rozhodnutia na jeseň neotvorili kiná. Premiér podľa nich namiesto upokojenia situácie či vysvetlenia nových opatrení šíril lož a nenávisť. „Opäť potvrdil, že na svoj post mentálne nedorástol a mal by z neho okamžite odísť,“ uvádza strana v reakcii.

Možno to nechajú vyhniť

Radoslav Štefančík

politológ

Radoslav Štefančík, politológ

- V prípade týchto dvoch politikov ide o konflikt nielen politický, ale aj osobný. Ako vidieť, premiér si svoje odstúpenie nepripúšťa. Odstúpil by iba v momente, ak by to žiadala aj Sme rodina alebo viac poslancov z OĽaNO. Ale na takúto alternatívu nie je pripravený. Je možné, že sa to skončí ako všetky škandály a konflikty, že to vyhnije a po tých 5 alebo 6 dňoch si na to nikto poriadne ani nespomenie. Richard Sulík však potom bude vyzerať ako ten, ktorý veľa rozpráva, ale nič neurobí.