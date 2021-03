Shiffrinová vyšla s pravdou von: Čo povedala Petre po víťaznom slalome?

Bude to poriadne vzrušujúce! Mikaela Shiffrinová už túto sezónu do boja o veľký krišťálový glóbus síce nezasiahne, no súboj Petry Vlhovej s Larou Gutovou sleduje so zatajeným dychom.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Na otázky Nového Času odpovedala so širokým úsmevom, aj keď pri jednej z nich bola, prirodzene, tak trochu vyhýbavá. Favorizuje na víťazstvo skôr našu Peťu alebo Švajčiarku Laru?

Ako sa vám v Jasnej jazdilo tento rok?

- Trať bola takmer dokonalá. Celkovo to bol pre mňa skvelý deň. Po prvom kole som bola trošku sklamaná. Do druhého kola som išla s pocitom, že všetko je možné. Nakoniec to bol tesný boj s Petrou. Na druhé kolo som veľmi hrdá. Víťazstvo z Jasnej si veľmi cením.

Bolo to ale bez fanúšikov...

- Áno, to bolo zvláštne. Pred piatimi rokmi tu bola masa ľudí. Slováci sú veľmi energickí, atmosféra bola preto elektrizujúca. Nejaké hlasy sa ozývali aj tento rok, no celkovo to bolo na trati oveľa tihšie, na čo nie som zvyknutá. Už sa teším na to, ako všetci zahodíme rúška a opäť to bude aj s ľudmi na svahu.

Čo ste povedali Petre v cieli?

- Povedala som jej, že viem, aký je to pocit prežívať takýto tlak. Všetci si dobre uvedomujú, že si chce udržať predo mnou vedenie v slalome. Nachádzame sa v záverečnej časti sezóny, keď ide o veľa. Petra je mimoriadne silná zo psychickej stránky. Veľmi dobre vie, ako sa musí s tlakom popasovať a zároveň príliš neriskovať. V Jasnej je doma a všetci jej tu držia palce, no mne sa dnes mimoriadne darilo. Myslím si však, že predviedla skvelý výkon.

Ako vnímate momentálnu rivalitu medzi Petrou a Larou?

- Je to napínavý súboj. Obidve pretekárky sú mimoriadne silné. Ešte nás čaká zopár pretekov. Sama som zvedavá, ako to dopadne. Bude to zrejme veľký boj do posledných pretekov.

Koho favorizujete v boji o veľký krištáľový glóbus?

- To vážne neviem. Obidve ženy by si zaslúžili vyhrať. Je pre mňa ťažké prikloniť sa na jednu či druhú stranu. Petra by jednoznačne prepisovala históriu. Lara glóbus už v minulosti získala, no v posledných rokoch si prešla ťažkým obdobím. Navyše, oba tábory majú skvelých fanúšikov. Takže to bude vzrušujúca šou.

Čo by ste chceli odkázať Slovákom?

- Hlavne jedno veľké ďakujem. Za to, že podporujete lyžovanie ako celok. Hlavne v tomto pandemickom období. Dúfam, že vám naše športové výkony prinášajú radosť. My športovci sme vám za všetko vďační. Budeme s vami v dobrom aj v zlom.