Hamšík do Slovana o dva roky? Vek nezastaví, takých sme tu už mali a nevyšlo to, tvrdí Kmotrík

Bol to veľký sen Mareka Hamšíka (33) dohrať úspešnú kariéru v Slovane Bratislava, ktorý ho vystrelil do veľkého futbalu.

Táto šanca prišla nečakane a podľa všetkého aj predčasne. Kapitána slovenskej reprezentáciePo bleskovom konci v čínskom klube Dalian Pro odmietol uzavrieť s belasými päťmesačnú zmluvu.

Hamšík dostal dva dni na rozmyslenie. Preferoval spoluprácu len do polovice mája, klub však chcel, aby mu pomohol aj v letnej kvalifikácii európskych súťaží. V piatok popoludní návrh Slovana definitívne odvrhol. Vzápätí obletela svet správa, že mieri do švédskeho IFK Göteborg.

Zdá sa, že do budúcnosti si na Tehelnom poli pribuchol dvere. „Viackrát som avizoval, že chcem prinášať do klubu hráčov v určitom veku. Aby mali Slovanu ešte čo ponúknuť. Marek je veľká hviezda, ale vek ani on nezastaví. V lete bude mať 34 rokov. Baviť sa o tom, že by prišiel v 36 rokoch, tak takých sme tu riešili už v minulosti a nevyšlo nám to. Či to bol Hološko, Vittek, Mucha alebo ďalší. Touto cestou určite nepôjdeme,“ potvrdil pre Nový Čas generálny riaditeľ belasých Ivan Kmotrík ml.

Hamšík je podľa švédskych médií dohodnutý s vlani dvanástym IFK Göteborg zatiaľ len ústne. V pondelok má priletieť do prístavného mesta, absolvovať lekársku prehliadku a podpísať kontrakt. Malo by ísť o spoluprácu do konca sezóny európskych líg, ktoré sa končia v závere mája. Švédska najvyššia súťaž totiž budúci mesiac len štartuje a finišovať bude začiatkom decembra. O Hamšíka mali údajne záujem aj ďalšie dva švédske kluby Hammarby a AIK Štokholm.