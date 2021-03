Pekarík sa stal obeťou zmeny systému: Pod novým trénerom takmer nehráva a tímu sa nedarí

Zvyká si na nové časy! Skúsený obranca Peter Pekarík (34) bol v berlínskej Herthe pod vedením trénera Bruna Labbadiu (55) v prvých 18 zápasoch sezóny nemeckej bundesligy nepostrádateľnou postavou pravej strany defenzívy.

Situácia sa zmenila po príchode staronového kouča Pála Dárdaia (44). Dovtedy stabilne hrajúci slovenský reprezentant sa ocitol na lavičke náhradníkov. Nie jediný raz.

Žilinský rodák vie, že za to nemôže jeho výkonnosť. „Pod novým trénerom som odohral z piatich zápasov dva – proti Bayernu Mníchov a Stuttgartu. V ostatných troch, v ktorých som nenastúpil, zmenil tréner Dárdai herné rozostavenie zo 4 – 2 – 3 – 1 na 3 – 5 – 2. V ňom hráme prakticky bez typických krajných obrancov. Tréner mi povedal, že patrím k najskúsenejším hráčom tímu, a že som odohral pod ním dva veľmi dobré zápasy. Momentálne však akceptujem, že ide o zmenu herného systému,“ vysvetlil Pekarík pre Nový Čas.

Príčina krízy?

Herthe sa v tomto ročníku bundesligy príliš nedarí. Jedenásť kôl pre koncom súťaže je až na 15. mieste, jediný bod od pásma zostupu. „Máme len 18 bodov, čo je ďaleko od očakávaní a cieľov. Za jeden a pol roka sa vystriedalo pri mužstve päť trénerov. Takéto časté zmeny by zanechali stopy na každom tíme. Hlavnou príčinou našej krízy je príliš radikálna obmena kádra. Odišlo až 14 hráčov a prišlo veľa nových, ale málo skúsených. Čaká nás tuhý boj o záchranu.“

Sen o budúcnosti

Tento mesiac vstúpi naša reprezentácia tromi zápasmi do kvalifikácie o postup na MS 2022. Pekaríka mrzí, že práve teraz vypadol zo základnej zostavy, ale paniku z toho nerobí. „V tejto sezóne som na všetkých frontoch odohral 27 ťažkých zápasov. V tomto smere som pokojný. Podľa štatistík a názorov nemeckých futbalových odborníkov hrám jednu z najlepších bundesligových sezón za posledné roky. Aj preto verím, že pomôžem mužstvu opäť na ihrisku už v najbližších zápasoch,“ zdôraznil.

Zmluvu s berlínskym klubom má do konca júna. O konci kariéry zatiaľ neuvažuje. Tento rok ho čakajú veľké výzvy s klubom i s reprezentáciou. „Futbal si stále užívam. Fyzicky sa cítim veľmi dobre. Bolo by krásne osláviť moje desiate výročie v Herthe. Celú energiu chcem investovať do jej záchrany v bundeslige a rovnako tak pomôcť reprezentácii dobre odštartovať novú kvalifikáciu a pobiť sa o úspech na ME. Veľmi ma potešilo, keď mi vlani športový riaditeľ Herthy navrhol pokračovať v spolupráci aj po skončení kariéry,“ prezradil Pekarík.

PEKY V TEJTO SEZÓNE

Bundesliga

- 20 odohratých zápasov

- 3-krát náhradník

- 2 góly, 1 asistencia

Nemecký pohár

- 1 odohratý duel

- 1 gól

Reprezentácia SR

- 4 duely v Lige národov

- 2 zápasy v baráži ME