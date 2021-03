Bénesov bleskový gól na výhru nestačil: Augsburg podľahol Herthe

V sobotňajšom zápase 24. kola najvyššej nemeckej futbalovej bundesligy zvíťazila Hertha Berlín nad Augsburgom 2:1.

O jediný gól hostí sa postaral slovenský reprezentant László Bénes, ktorý už v druhej minúte poslal loptu z voleja ľavačkou k vzdialenejšej žrdi. Peter Pekarík z Herthy sledoval duel z lavičky.

Pre Bénesa je to prvý gól v drese Augsburgu, kde odišiel na hosťovanie z Borussie Mönchengladbach. Chcel získať potrebnú zápasovú prax pred blížiacimi sa majstrovstvami Európy. „Som mladý, rozvíjajúci sa hráč, ktorý už má za sebou nejaké skúsenosti. Pre moje ďalšie napredovanie je dôležité, aby som pravidelne hrával. Dúfam, že sa mi to v Augsburgu podarí. Teším sa na nasledujúce mesiace,“ povedal talentovaný stredopoliar po príchode do tímu Bénes.

Hertha Berlín - FC Augsburg 2:1 (0:1)

Góly: 62. Piatek, 89. Lukebakio (11m) – 2. BÉNES

/za hostí Bénes do 74. min + gól/