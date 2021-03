Skvelý krok k obhajobe halového titulu: Volko s prehľadom postúpil do finále šesťdesiatky

Slovenský šprintér Ján Volko postúpil do finále behu na 60 metrov na atletických halových majstrovstvách Európy v poľskej Toruni.

V semifinále zaznamenal najlepší čas v sezóne 6,57 sekundy a vo svojom behu triumfoval.

Zverenec trénerky Nadi Bendovej vylepšil svoj tohtoročný najlepší čas zo slovenského šampionátu v Bratislave o štyri stotiny sekundy. Kvalitnejší čas v semifinále zabehol iba v druhom rozbehu Talian Lament Marcell Jacobs, ktorý bol o jednu stotinu sekundy rýchlejší. Finále je na programe v sobotu od 20.58 h.

„Toto bol môj najlepší beh v sezóne, o čom svedčí aj môj výkon. Dal som do toho všetko, som strašne rád a vďačný za to, že som sa dostal do finále. Finále si chcem len užiť, nebudem sa stresovať. Finále bude iné ako to, čo sa dialo v semifinále, bude potrebné poriadne zabrať. Verím, že mám na to, aby som zabehol znova dobrý výkon. Nechcem sa porovnávať s ostatnými, ja urobím iba to, čo môžem. Budem si strážiť sám seba, riešim seba, ostatní nech si bežia svoje. Ukazuje sa, že formu mám a pokiaľ bude všetko v pohode, môžem bežať dobrý výkon,“ povedal Volko po semifinále pre Slovenský atletický zväz.

Halové majstrovstvá Európy v poľskej Toruni - semifinále:

muži:

60 m - 1. semifinále: 1. Andrew Robertson (V. Brit.) 6,59, 2. Kojo Musah (Dán.) 6,63, 3. Mouhamadou Fall (Fr.) 6,64

2. semifinále: 1. Lament Marcell Jacobs (Tal.) 6,56, 2. Karl Nazarov (Est.) 6,62, 3. Oliver Bromby (V. Brit.) 6,64

3. semifinále: 1. Ján VOLKO (SR) 6,57, 2. Kevin Kranz (Nem.) 6,58, 3. Remigius Olszewski (Poľ.) 6,60