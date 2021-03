Smutné osudy psíkov v útulku: Niektoré čakajú na svojho majiteľa aj 5 rokov

V mestskom útulku v Poprade je momentálne 21 psov, jeho celková kapacita je 27 miest.

Uviedol to pre TASR vedúci útulku Peter Greňa s tým, že ľudia uprednostňujú väčšinou menších psov vhodných do bytov, takže vzrastovo väčší a starší majú problém nájsť si nového majiteľa. Niektoré psy čakajú v útulku aj päť rokov. "My nedávame žiadneho psa utratiť a ak sa nenájde záujemca, psík tu dožije," doplnil Greňa.

Útulok prešiel pod správu mesta od roku 2015, predtým bol v súkromných rukách. Aktuálne má troch stálych zamestnancov. Vedúci útulku zhodnotil, že ľudia sú veľmi ochotní, pomáhajú a nosia množstvo vecí ako krmivo, deky či staré koberce na zateplenie kotercov. "Odkedy sme tu aj s kolegami, krmivo sme kúpili iba raz, všetko nám nosia ľudia," podotkol Greňa. Ak je záujem, verejnosť môže na útulok prispieť aj finančne, číslo účtu nájde na jeho webovej stránke utulok.poprad.sk.

Súčasná pandemická situácia na Slovensku ovplyvnila útulok a s tým súvisiace dobrovoľníctvo. "Venčenie psíkov je momentálne v obmedzenom režime. Jedine ak si chce niekto adoptovať psíka, môže sa s ním prejsť, aby zistil, či sa k sebe hodia. Samotné venčenie je momentálne zrušené," povedal Greňa. Počas pandémie venčia psy namiesto dobrovoľníkov zamestnanci útulku.

Ako priblížil, mesto uvažuje o rozšírení útulku, aby mohli brať aj psov z obcí. Momentálne sú v útulku len psy z mesta Poprad. Sú to túlavé psy, ktoré útulok odchytáva v spolupráci s mestskou políciou alebo stratené, ktoré majú majiteľa. "Okolo 70 stratených psov sme minulý rok odovzdali späť ich majiteľom a približne 60 išlo do adopcie," ozrejmil Greňa. V útulku sa vyskytli aj netradičné zvieratá. Pred dvoma rokmi tam mali ovcu a jednu kozu, ktorú našli v areáli popradskej nemocnice.

V minulosti v období po Vianociach evidovali v popradskom útulku zvýšený nápor nových psov ako nechcených darčekov. Tento trend je však podľa vedúceho útulku na ústupe a už dva roky ho nezaznamenali. "Je veľmi dobré, že sa prijal zákon o povinnom čipovaní psov. Ľudia si už nedovolia zbaviť sa psa tak, že ho niekde vypustia," skonštatoval.

Za štandardnej situácie majú v útulku aj dvakrát do roka deň otvorených dverí. Jeden cez letné prázdniny a druhý medzi Vianocami a Novým rokom. "Ľudia môžu chodiť od rána venčiť psov. Tá návštevnosť je zhruba okolo 300 ľudí počas jedného dňa otvorených dverí," dodal Greňa.