Bezchybná jazda Vlhovej v prvom kole slalomu: V Jasnej za sebou nechala všetky rivalky

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (25) dosiahla najlepší čas v prvom kole sobotného slalomu Svetového pohára.

Po odjazdení úvodnej pätnástky viedla v Jasnej s náskokom 27 stotín sekundy pred Američankou Mikaelou Shiffrinovou, priebežne tretia bola Švajčiarka Wendy Holdenerová (+0,40).

Prestížny seriál sa vrátil pod Chopok po piatich rokoch. Vlhová otvorila domáce preteky so štartovým číslom 1, od prvej brány chytila rytmus a predviedla plynulú jazdu. Líderka hodnotenia disciplíny sa vyvarovala chýb a v spodnej časti ešte tempo vystupňovala. Konkurentky na jej jazdu nestačili, Švajčiarka Wendy Holdenerová s číslom 2 išla síce odvážne, ale dolu stratila a v cieli mala manko štyroch desatín. Rakúšanky Chiara Mairová a Katharina Truppeová zaostali ešte výraznejšie.

K Vlhovej sa nedokázala priblížiť ani majsterka sveta z Cortiny d'Ampezzo Katharina Liensbergerová, ktorá zaostala o 91 stotín. Víťazka slalomu v Jasnej 2016 Mikaela Shiffrinová sa snažila ísť aktívne a agresívne, na prvých dvoch medzičasoch si držala tesný náskok. Na treťom však už bola aj ona v červených číslach a v cieli mala stratu takmer troch desatín.

Do jednej sekundy sa zmestili iba štyri pretekárky, piata bola Švajčiarka Michele Gisinová, ktorá pred druhým kolom (12.30 h) zaostávala o 1,29 s. Vlhová tak bola na najlepšej ceste dosiahnuť piate tohtosezónne víťazstvo, štvrté v slalome, a skresať 187-bodové manko na líderku SP Laru Gutovú-Behramiovú, tá v sobotnom slalome neštartovala.

"Boli to preteky ako každé iné, snažila som sa ísť naplno. Snažila som sa spraviť so štartového čísla jeden výhodu, urobila som si dobrú prehliadku, kopec veľmi dobre poznám. Vedela som, kde môžem ako ísť. Je to jeden z tých ľahších slalomov, pomohlo nám, ako je to pripravené. Podložka je veľmi dobrá, je to tvrdé, ale nie ľadové. Budem sa teraz sústrediť na druhé kolo, dám do toho všetko, uvidíme, ako to dopadne," uviedla Vlhová pre RTVS. Jej krajanka Petra Hromcová sa chystala vyraziť na trať s číslom 57, s ktorým uzavrela štartovú listinu prvého kola.