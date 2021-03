Muž sa vybral do lekárne, potom bez stopy zmizol: Posledná SMS manželke!

Odišiel z domu do lekárne a už sa nevrátil. Muž sa 12. decembra vyparil a svojej manželke zanechal len tajuplnú sms správu. Rozrušená manželka teraz prosí o pomoc, myslí si, že muž jej života odišiel žiť do lesa.

Ako uvádza portál Mirror, 29-ročný manžel Joshua Jones z anglického mesta Matlock 12. decembra odišiel do lekárne, avšak domov sa už nevrátil. V deň svojho zmiznutia poslal svojej manželke Talii (40) sms správu: „Milujem ťa až na Mesiac a späť,“ a následne si vypol telefón. Jeho manželka je zúfalá, odvtedy o ňom nemá žiadne informácie.

„Každý deň mu píšem, aby som mu povedala, ako veľmi ho milujem. Nezvládam to a on bol lepidlom, ktoré držalo našu rodinu pohromade. Náš dvojročný syn Luke ukazuje na fotku a prosí si svojho ocka. Láme mi to srdce,“ znejú slová zronenej Talie.

„Ak to čítaš, Josh, je mi ľúto, že si v ten deň videl jedinú možnosť v odchode. Je mi to ľúto a veľmi ťa ľúbim. Chýbaš nám. Poď za nami domov,“ odkazuje svojmu manželovi zdrvená matka Talia.

Muž odišiel z domu okolo obeda s tým, že ide do lekárne, avšak domov sa už nevrátil. Talia priznala, že sa pred jeho odchodom pohádali. „Kiežby som mu v odchode zabránila. Mali sme krásny vzťah a nikdy by mi nenapadlo, že nepríde domov,“ povedala Talia.

Deň pred jeho odchodom sa mu pokazilo auto, za ktoré len krátko predtým zaplatili 600 libier (700 eur), aby prešlo cez technickú kontrolu. V tom čase ešte nemali nakúpené vianočné darčeky pre syna Luka a Taliine ďalšie dve dcéry. Celkovo mali problém s financiami. „Nemohli sme znova požiadať rodinu o peniaze, pretože sme tak už urobili,“ povzdychla si Talia.

Niekoľko hodín po odchode jej napísal, že to nie je jej chyba a že ľúbi Luka, dievčatá a rovnako aj ju. „Milujem ťa až na Mesiac a späť,“ napísal jej a išlo o frázu, ktorú si často navzájom hovorili. Talia priznala, že jej manžel mal kvôli pandémii úzkosti a podľa jeho slov sa cítil „uväznený“. Dvojica sa spoznala v krčme, kde aj, už ako manželia, radi zašli na pivo. Zosobášili sa v júni v roku 2017.

„Josh je proste ten najmilší, najjemnejší a najinteligentnejší človek, akého som kedy stretla. Je taký inteligentný a vždy hovoríme, že sa pýtame skôr Joshuu ako Google. Keď sme sa stretli, povedal, že všetko, čo kedy chcel, bola jeho vlastná rodina. Nechcel luxusné auto ani dobre platenú prácu. Chcem ho mať doma,“ znejú slová zronenej manželky, podľa ktorej je Joshua tiež milujúcim otcom a so synom sa často po príchode z práce hrával.

„Verím, že stále žije a možno je vonku v lese. Má schopnosti prežitia. Zvykli sme si robiť srandu, že si spolu pôjdeme postaviť dom na strome. Myslím, že len potrebuje nejaký čas pre seba,“ ukončila rozprávanie Talia.