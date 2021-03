Korčok trvá na svojom: Rokovania maďarského šéfa diplomacie so slovenským poslancom boli neprijateľné

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS) trvá na tom, že rokovania maďarského šéfa diplomacie s poslancom Národnej rady SR Györgym Gyimesim (OĽaNO) v Komárne o slovenskom zákone o občianstve boli neprijateľné.

Ako zdôraznil vo svojom statuse na sociálnej sieti, ide o výsostne slovenskú vnútroštátnu záležitosť. „Pokiaľ som minister zahraničných vecí, vždy budem brániť záujmy a suverenitu Slovenskej republiky a Národnej rady SR, ktorá o tomto dôležitom zákone rokuje,“ napísal šéf slovenskej diplomacie.

Korčoka statusom na sociálnej sieti podporil aj jeho stranícky kolega, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Minister verí Korčokovým krokom a oceňuje, že od prvého dňa vo funkcii nastolil jasné smerovanie Slovenska v medzinárodnej politike. „Myslím si, že práve v tomto týždni sa naplno ukázala jeho odbornosť, profesionalita a riešenie problémov, keď riešil Sputnik V či komunikáciu a vzťahy s Ukrajinou a Maďarskom. Za to si Ivan Korčok zaslúži náš rešpekt,“ objasnil Gröhling.

Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) dnes uviedol, že minister zahraničných vecí Maďarska Péter Szijjártó je priateľ Slovenska. Vysvetlil to tým, že Szijjártó mal byť osobou, ktorá poskytla Matovičovi prvé informácie o vakcíne Sputnik V a kontakt na ministra hospodárstva Ruskej federácie Denisa Manturova. Premiér tým reagoval na vyjadrenie Korčoka, ktorý vo štvrtok 4. marca priblížil, že sa jeho maďarský rezortný partner pokúšal zasahovať do vnútorných záležitostí Slovenska. Szijjártó požiadal Korčoka cez víkend o rokovanie v súvislosti s novelou zákona o občianstve. Ten to však odmietol, pretože ide podľa neho „výsostne o slovenskú záležitosť“.