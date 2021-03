Poslanci sa očkujú skôr ako bežní ľudia: Kollár má už dosť šaškárne, Marcinkovú dohnal strach

Zmenili názor. Kým pri prvej ponuke prednostného zaočkovania sa takmer všetci koaliční poslanci vyjadrovali jednohlasne, že počkajú, kým na nich príde rad, zrazu nastal zlom. Viacerí vrátane šéfa parlamentu Borisa Kollára (55) svoje tvrdenie prehodnotili a tento týždeň sa nechali zaočkovať.

Nariadenia však neporušili, keďže malo ísť o iniciatívu ministerstva. Nový Čas zisťoval, koľko poslancov využilo túto možnosť. Medzi zaočkovanými politikmi je aj Kollár, ktorý dostal vakcínu od Pfizeru. Politici patria do kritickej infraštruktúry spolu so sudcami, prokurátormi či energetikou. Celkovo podľa neho ide o šesťtisíc ľudí.

„Nevyužil som možnosť očkovať sa s prezidentkou a ostatnými, ale chcel som počkať, kým sa tá prvá vlna, ktorá bojuje s covidom - zdravotníci, zaočkujú, ale dnes už je zaočkovaných 300-tisíc ľudí a očkovali sa učitelia, 75+, revízori či taxikári, a myslím si, že už je na mieste, že sa s čistým svedomím môžu zaočkovať aj poslanci,“ vysvetľoval Kollár v TA3.

Po­dľa šéfa parlamentu sa počas druhej výzvy malo zaočkovať 20 poslancov. Hovorí, že je to potrebné aj preto, aby mohli prechádzať zákony, keďže poslanci musia hlasovať prezenčne. „Končia všetky srandy a myslím si, že je na mieste, aby sa kritická infraštruktúra zaočkovala a nerobili tam ,šaškárne‘ s tým igelitom,“ zdôvodňoval Kollár.

Medzi zaočkovanými bol aj smerák Ľubomír Vážny či saskárka Anna Zemanová. Zo Za ľudí sa pridala napríklad poslankyňa Vladimíra Marcinková, ktorá dostala vakcínu od AstraZeneca. Ponúkli jej to už skôr, ale chcela počkať na zaočkovanie všetkých zdravotníkov. „Po smrti nášho kolegu z parlamentu a niekoľkých kolegov vo veľmi vážnom stave, som možnosť zaočkovať sa využila. Najmä kvôli dcérke, o ktorú som sa posledné týždne veľmi bála,“ dodala.

Predseda Smeru Robert Fico trvá na tom, že sa začkovať nedá. Hlas odpovedá jasne: „Prioritne treba očkovať najohrozenejších. S výnimkou poslancov, ktorí idú pomáhať do prvej línie.“ U nich to platí pre Richarda Rašiho, ktorý sa podľa svojich slov vrátil liečiť pacientov do nemocnice.

Koľko poslancov z koalície sa zaočkovalo?

SME RODINA

- „Zaočkovaní majú byť len tí, ktorí prejavili záujem na základe predchádzajúcej ponuky,“ uviedla hovorkyňa hnutia Sme rodina Michaela Jurcová. Na otázku, koľko poslancov túto možnosť využilo, sa vyjadrila, že „vo štvrtok bola zaočkovaná približne desiatka poslancov“.

Za ľudí

- Rovnako ako SaS ani strana Za ľudí sa k počtom zaočkovaných nevyjadrila. „Nemám informáciu o počte zaočkovaných,“ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská. K vakcinácií sa otvorene priznala len poslankyňa Vladimíra Marcinková. Medzi zaočkovanými je aj jej 73-ročný kolega Ján Benčík, ktorý je štvrtým najstarším poslancom.

OĽaNO

- „Za mňa môžem povedať, že sa zaočkujem, až keď na mňa príde rad,“ uviedol šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš. Jeho klub odmietol, že by niekto túto možnosť využil. „Tento týždeň sa prednostne neočkoval žiadny náš poslanec. Podľa dlhodobého očkovacieho plánu sú zaočkovaní lekárka Eva Horváthová a zdravotná sestra Monika Kavecká, a v rámci podpory vakcinačnej kampane bol očkovaný podpredseda NR SR Gábor Grendel,“ uviedol hovorca Peter Dojčan.

SaS

- Medzi zaočkovanými poslancami by mala byť už aj poslankyňa SaS Anna Zemanová, ktorá je zároveň predsedníčkou poslaneckého klubu SaS. „K tejto téme sa nebudem vyjadrovať, dohodli sme sa tak s kolegami,“ povedala Novému Času.