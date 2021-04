Bojnický špitál vydal po 60 rokoch svoje tajomstvo: Aha, čo skrývali pred zrakmi verejnosti

Tieto tajomné zákutia mali slúžiť na záchranu životov! Len nedávno oslávila Nemocnica s poliklinikou v Prievidzi so sídlom v Bojniciach 60. výročie. Pri výstavbe nemocničného komplexu sa pritom myslelo úplne na všetko - vrátane podzemia.

V čase nebezpečenstva by v ňom totiž celé osadenstvo našlo nielen úkryt, ale dokázali by tam aj zachraňovať životy. Ako to vyzerá na mieste, ktoré bolo doposiaľ skryté pred zrakmi verejnosti?

V časoch studenej vojny, keď sa svet delil na východ a západ, československí projektanti navrhli a vystavali na vtedajšok unikátny projekt. „Nemocnica bola postavená v roku 1961. Projektanti mysleli na všetko, nielen na mierové obdobie, ale aj mimoriadne situácie, napríklad vojnový stav,“ prezradil Jozef Stopka z bojnickej nemocnice, ktorý nás voviedol do podzemia špitálu. „Ide o nemocnicu pod nemocnicou,“ prezrádza.

Tieto slová potvrdzuje aj Robert Trýzňa, milovník histórie z karanténneho oddelenia. „Nachádzajú sa tu dvoje protitlakové dvere, ktoré zabezpečujú hermetické uzatvorenie od okolia. V prípade nejakého krízového stavu alebo bombardovania sa nemocnica dala presunúť pod zem,“ opisuje miesto.

Vlastná voda aj elektrina

Všetky stavby v nemocničnom komplexe sú pospájané podzemnými chodbami, ktoré umožňovali počas krízového stavu presúvať sa medzi jednotlivými budovami. „Sú tu aj núdzové východy, ktorými sa dá dostať mimo areálu a v stave núdze by sa sem zmestilo celé osadenstvo a všetci pacienti. Tieto prístroje v čase výstavby boli špičkovo vybavené a podzemnými chodbami sa dalo dostať do akejkoľvek budovy na povrchu,“ upresnil Trýzňa s tým, že úkryt je úplne sebestačný.

„Nachádza sa v ňom dieselový agregát, ktorý zabezpečuje zdroj elektrickej energie pri výpadku, vlastné vodohospodárstvo, ktoré zabezpečuje pitnú a úžitkovú vodu, ako aj tri druhy vykurovania, ktoré sa dali použiť pri mimoriadnej udalosti,“ vyratúva.

Do priestorov bol zabezpečený aj prívod čerstvého vzduchu cez filtre, ktoré dokázali filtrovať dokonca aj jadrový prach. Aj napriek tomu, že podzemná operačná sála nebola zriadená, dala sa podľa neho do podzemných priestorov presunúť a bezpečný úkryt by tam našiel personál, ale pacienti.