Rezort zdravotníctva nakúpil 35 miliónov testov: Načo nám budú?! Odborníka jedna vec desí

Budeme mať 35 miliónov antigénových testov. Vyplýva to z nákupu ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (46), ktorý do toho investoval takmer 140 miliónov eur.

Má ísť o reakciu na zmenu v stratégii testovania, ktorú riešili odborníci na Úrade vlády. Tí načrtli, že by išlo o formu samotestovania, kedy by ľudia dostali testy a sami by si zisťovali prítomnosť koronavírusu. Analytik však upozorňuje, že testy, ktoré nakúpil Krajčí, na to nemusia byť vhodné.

Nová metóda krok po kroku: Pozrite, ako sa robí PCR test zo slín

20 miliónov týchto testov sú totiž podľa bývalého šéfa Inštitútu zdravotnej politiky Martina Smatanu štandardné antigénové testy, ktoré poznáme zo súčasnej praxe a potrebujú zdravotníka na obsluhu. Ďalších 15 miliónov testov je tzv. nazálnych, ktoré sa robia výterom na konci nosa. Problémom podľa neho je, že výrobca ich neodporúča na samotestovanie a môžu sa tak používať len na výnimku, ktorú si uplatnili napríklad v Nemecku, Česku či Rakúsku. Sám minister hovorí, že testy by mal schváliť Ústav pre normalizáciu.

„Aby vydal povolenie pre tieto nazálne typy testov na samotestovanie,“ vysvetľoval Krajčí tento týždeň. Smatana dodáva, že spomenutie Úradu pre normalizáciu ho desí. „Obávam sa, že tlak je prekvalifikovať testy a ukázať výrobcom, že nevedia, na čo, kde a ako vlastné výrobky používať,“ povedal. Krajčí ale oponuje, že "obstarávanie v spolupráci s Európskou komisiou bolo na nazálne testy, čo bolo jasné zadanie z našej strany." "Obaja výrobcovia testov ešte pred podpisom zmluvy predložili potvrdenia tak nám ako aj Európskej komisii, podľa ktorých je produkt technicky zhodný s nazálnym typom testov," skonštatovala hovorkyňa Zuzana Eliášová.

Doteraz sme pritom na Slovensku za štyri mesiace testovania použili vyše 14 miliónov antigénových testov. Podobne sa do projektu pustili Rakúšania, ktorí už dávajú občanom k dispozícii samotesty z nosa, pri ktorých sa výtery robia 2 - 4 centimetre hlboko. Tamojší kancelár však upozorňuje, že ide o zisťovanie zdravotného stavu pre vlastnú potrebu a negarantuje to negatívny výsledok na koronavírus. Ministerstvo zdravotníctva na naše otázky neodpovedalo.

Matovič označuje testovanie antigénovými testami za spoľahlivú zbraň, aj keď viacero odborníkov ho upozorňovalo na to, že negatívny výsledok testu je pre mnohých ľudí priepustkou na slobodu. Svedčí o tom aj prieskum agentúry FOCUS pre Denník N, že každý piaty človek sa prestal výrazne obmedzovať po negatívnom výsledku testu.

Plošné testovanie bolo aj tento rok a napriek tomu sme už týždne na čele svetového rebríčka v počte úmrtí na milión obyvateľov. Matovič v piatok reagoval statusom na sociálnej sieti, kde napísal, že Nemecko objednalo miliardu antigénových testov.

Ktoré testy mieria na slovensko

Standard Q Covid Ag Test (SD Biosensor)

- 20 miliónov za 81,4 mil. eur

- antigénové testy, ktoré poznáme aj teraz

Clinitest® Rapid Covid-19 Antigen Test (Siemens)

- 15 miliónov za 57,75 mil. eur

- robí sa výterom na konci nosa, nie je však výrobcom určený na samotestovanie