Najväčšia koaličná kríza: Kujú Matovič s Kollárom pikle?! Naď sa rozhodol prehovoriť

Zvažujú všetky varianty. Koaličná kríza, ktorá vypukla rok po zostavení vlády, nebude mať vyvrcholenie ešte minimálne niekoľko dní. Najnovšie sa otvorene spomína možnosť menšinovej vlády, na ktorej čele by stál Igor Matovič (47) a fungovala by v zostave OĽaNO a Sme rodina.

Tieto dve strany majú dokopy 70 poslancov, na väčšinu potrebujú aspoň 76. Šéfka Za ľudí Veronika Remišová (44) po týchto výrokoch hovorí, že Matovič je tak pripravený vládnuť s fašistami.

Polemiku spustili vyjadrenia ministra obrany a blízkeho spolupracovníka Matoviča Jaroslava Naďa, ktorý hovorí, že majú záujem o udržanie štvorkoalície, lebo to sľúbili voličom. "Ak ale dvaja naši najmenší partneri nemajú záujem pokračovať v tejto vláde, čo sa nejakým spôsobom snažia načrtnúť a podmieňujú svoje zotrvanie pozíciou predsedu vlády, pre nás je to neprijateľné a v takomto prípade sme ochotní uvažovať o rôznych alternatívach, či už o trojkoalícii alebo aj dvojkoalícii," povedal Novému Času Naď.

Matovič nehovorí, ako si predstavuje riešenie krízy. SaS a Za ľudí trvajú na tom, že s Matovičom na čele sa nedá pracovať, keďže, ako tvrdia, neustále všetkých uráža a kvôli nemu sa rozháda každý s každým. Výsledkom zatiaľ je len to, že sa bude diskutovať o rekonštrukcii vlády pričom v nej chcú zostať všetky štyri strany.

Situáciu, keď by napokon SaS a Za ľudí odišli z koalície a vládli by už len OĽaNO a Sme rodina s podporou 70 poslancov, však považuje Remišová za problém. „Vyhlásenie ministra obrany, že sú pripravení vládnuť aj v menšinovej vláde lebo OĽaNO a Sme rodina majú spolu 70 hlasov, znamená, že je pripravený vládnuť s opozíciou a fašistami. Namiesto sebareflexie ukazujú, že im ide len o moc. Toto je veľké sklamanie,“ povedala Remišová.

Vychádza z faktu, že síce vládnuť môžu aj vo dvojici, ale na hladký prechod zákonov by častokrát potrebovali väčšinu v parlamente - a to 76 poslancov, ktorých by Matovič s Kollárom získali iba po začatí spolupráce s ďalšou stranou alebo jednotlivými poslancami - či už zo súčasnej koalície alebo opozície. Predčasné voľby sú podľa Remišovej najhoršou možnosťou, ktorá by Slovensko čakala. „Ďalšie pokračovanie tejto vlády si však bez toho, aby prišlo k nejakej zmene, neviem predstaviť,“ dodala Remišová. „Koaličná kríza vôbec nie je o Sputniku. Je to dlhodobejší problém. V takejto atmosfére konfliktov a napätia sa fungovať nedá,“ ozrejmila. Na predčasné voľby by však museli kývnuť aj v OĽaNO, keďže bez nich by sa nenašlo 90 potrebných hlasov v parlamente.

Na ťahu Sme rodina

V súčasnosti sa však čaká najmä na to, ako sa rozhodne Sme rodina, ktorá má naplánované rokovanie predsedníctva na stredu budúceho týždňa. K menšinovej vláde sa Kollár chce vyjadriť až potom. „My sme otvorení rekonštrukcii vlády. Aké posty by sme navrhovali meniť, tak to vznikne, až keď si to ustálime v rámci predsedníctva,“ povedal Kollár v TA3. On sám nechce útočiť ani na Matoviča, ani na Sulíka či Remišovú, a chce zhodu. „Alebo sa dohodneme, že proste niekto odíde, keď sa mu nebude páčiť tá verzia, ktorá sa napokon dohodne,“ načrtol možnosti riešenia situácie.

Za provokáciu však považuje napríklad Sulíkov návrh získať ministerstvo zdravotníctva. „To sa tak nerobí, do psej matere, ako by povedal Fico. Nemá nárok na ďalší rezort, ono to bola silná provokácia a úder do slabín premiéra,“ dodal.