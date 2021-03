Ako prví na svete získali štyri očkovacie látky: Kanada schválila ďalšiu vakcínu

Kanadské regulačné úrady v piatok schválili nasadenie vakcíny proti covidu-19 od americkej spoločnosti Johnson & Johnson, čím krajina získala ako prvá na svete možnosť zaočkovať svojich občanov štyrmi rôznymi látkami.

Na rozdiel od preparátov firiem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca je pritom vakcíny J&J potrebnej k plnej imunizácii len jedna dávka, zdravotnícki experti si od nej preto sľubujú urýchlenie očkovacej kampane, píše agentúra AP.

Kanada rovnako ako mnoho iných krajín nevyrába žiadne vakcíny na svojom území a stretáva sa preto s krátkodobým nedostatkom vakcín. Spojené štáty zatiaľ nedovoľujú export dávok vyrobených na ich území, Kanada sa preto rovnako ako Mexiko musí spoliehať na dodávky vakcín z Európy či z Ázie. Ottawa zatiaľ uzavrela s J&J zmluvu na dodávku desiatich miliónov dávok s možnosťou doobjednať ďalších 28 miliónov. Zatiaľ však nie je jasné, kedy prvé vakcíny do Kanady dorazia. USA schválili očkovaciu látku J&J vo februári. Tamojší regulátor dospel k záveru, že je silnou prevenciou proti tomu najdôležitejšiemu, teda vážnemu priebehu covidu-19, hospitalizácii a úmrtiu.

Jedna dávka v masívnych klinických testoch vykonaných na troch kontinentoch zabránila ťažkému covidu-19 v 85 percentách prípadov, a to aj v Juhoafrickej republike, kde sa objavila obávaná nová mutácia koronavírusu. J&J usiluje o núdzové schválenie látky aj v Európe a od Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Jej cieľom je vyrobiť do konca roka miliardu dávok. Vakcínu americkej firmy schválil vo februári ako prvý štát na svete Bahrajn.

Nedostatok očkovacích látok v Kanade je taký vážny, že sa vlády tamojších provincií chystajú predĺžiť interval medzi jednotlivými injekciami dvojdávkových vakcín na štyri mesiace namiesto odporúčaných troch až štyroch týždňov. To by úradom umožnilo podať aspoň jednu dávku 80 percentám Kanaďanov starších ako 16 rokov do konca júna len s dodávkami sľúbených od Pfizeru a Moderny. Druhé injekcie by potom ľudia začali dostávať od júla s ďalšími dodávkami vakcín. Kanade tiež hrozí vidina prerušenia dodávok vakcín z tovární v Európskej únii. Tá vo štvrtok zablokovala štvrť milióna dávok vakcíny od AstraZenecy smerujúce do Austrálie na základe opatrenia na kontrolu exportu, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby veľké farmaceutické firmy splnili svoje zmluvné záväzky so starým kontinentom.