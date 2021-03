Školáčka Agátka je vychádzajúcou šachovou hviezdou: Naša Queen´s Gambit remizovala s ruským veľmajstrom!

Dievčatko z osady žne úspechy za šachovnicou. Agátka Berková (11) z Katarínskej Huty pri Cinobani (okr. Poltár) vyrastala v zlých podmienkach, no napriek tomu sa stala prvou rómskou šachistkou so skvelým logickým i kombinačným myslením.

Školáčka, ktorá pripomína hlavnú postavu hviezdnej minisérie The Queen´s Gambit, zaujala aj ruského šachového veľmajstra Anatolija Karpova.

Milan si našiel lásku v rómskej osade pri Starej Kremničke, kde žili bez vody a elektriny a narodila sa im dcérka Agátka. Vzťah však skončil a on sa rozhodol o svoje dieťa bojovať. Napokon ju ako dvojročnú dostal do výchovy. „Som otcom, mamou a aj trénerom. Na začiatku to bolo poriadne náročné, no naučil som sa postarať o dcérku,“ hovorí Milan, ktorý sa s kolegom Michalom Lakatošom z komunitného centra v Hrochoti rozhodli založiť šachový krúžok. Táto náročná hra kráľov zaujala na počudovanie najmä rómske deti. Chytila sa aj 5-ročná škôlkarka Agátka. „Ešte poriadne ani nepoznala písmenká a už sme ju brali na prvý turnaj, kde skončila v prvej desiatke. Potom to už išlo samo. Dokonca bola kapitánkou našich Hrochotských jazdcov,“ prezrádza.

Nepríjemné zážitky

Hŕstka rómskych chlapcov spolu s jediným dievčatkom pútali pozornosť na všetkých turnajoch, no najprv sa stretli aj s predsudkami. „Súťažiaci neboli zvyknutí na Rómov. Dokonca dámy si chytali kabelky a kontrolovali, či majú veci na mieste. Bolo to veľmi nepríjemné, videli to aj deti,“ potvrdil Milan s tým, že im veľmi pomohlo zlúčenie so ŠK Junior Banská Bystrica, kde sa Agátky ujal tréner Zdeněk Gregor.

Jediná rómska šachistka na Slovensku vyhrala ako 8-ročná semifinále GPX SR v rapid šachu a na majstrovstvách EÚ skončila šiesta. Dokonca remizovala s medzinárodným majstrom Kanady z roku 2016 Tomášom Krňanom a veľmajstrom Karpovom. „Splnil sa mi sen, no priznám sa, že som mala poriadnu trému, aj som sa zapotila,“ spomína si Agátka. V 9-ich rokoch pomáhala oteckovi pri trénovaní stredoškolákov, ktorí vďaka nej skončili na banskobystrickom turnaji štvrtí.

Hranie jej pomáha

Aj keď nedávno prežili Milan s dcérkou náročné obdobie, na šach nikdy nezanevreli a piatačke dokonca pomáha aj v boji s tetániou. „Venuje sa šachu a choroba jej ustúpila. Hranie jej psychicky ozaj pomáha,“ ozrejmil otecko, ktorý je aktuálne bez práce, opatruje otca, musí teda otáčať každé jedno euro.

„Keby nebolo Divých makov, nevedela by sa Agátka ani online učiť a trénovať šach,“ povedal jediný rómsky tréner, ktorý túži založiť v Poltári šachový krúžok pre deti a vydať knižku šachu pre škôlkarov a školákov. Na to však potrebuje financie. Prvoradá je naďalej výchova dcérky a najmä jej vzdelanie.prizná sa dievčatko a jej otecko dodáva: „Nemusí byť dobrou šachistkou či žiačkou, nech je len dobrým človekom.“