Vráti sa Vlhová do hry o Veľký glóbus? Petra bude v Jasnej pod tlakom, doma ide o všetko!

Deň D je tu! Víkend v Jasnej sa nesie v znamení Svetového pohára, ktorý štartuje už dnes klasickým slalomom. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (25) môže počas pretekov získať maximálne 200 bodov.

V celkovom poradí SP zaostáva za vedúcou Švajčiarkou Larou Gutovou-Behramiovou (29) o 187 bodov. Všetkým je preto jasné, že v Demänovskej doline prebehne obrovský boj o dôležité body v boji o veľký krištáľový glóbus.

Cesta za vysnívanou trofejou sa túto sezónu dlho javila ako šou jednej ženy. Petra Vlhová vyhrávala a zbierala body ako na bežiacom páse. Minulý víkend v Taliansku však kartami poriadne zamiešala Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová. Skúsená pretekára sa dostala do špičkovej formy už v polovici januára, odkedy vyhrala takmer všetko, čo sa vyhrať dalo. Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa FIS Ski World Cup Jasná (@skiworldcupjasna)

Túto zimu zostáva ešte osem pretekov. Zvyšok programu však hovorí jasne v prospech Vlhovej. Štyri slalomy, iba dva obrovské slalomy, jeden super-G a jeden zjazd. Keďže Gutová nejazdí žiadne slalomy, môže bodovať iba v štyroch pretekoch. Vlhová naopak štartuje vo všetkých disciplínach. Hlavne v nedeľňajšom obráku musí nutne skončiť pred Gutovou. Výhodou je, že preteká na domácom kopci, ktorý pozná od A do Z. Navyše, trať je spravená presne podľa Petrinho vkusu, čo by mala byť tiež výhoda. Komplikovať situáciu môže hlavne počasie, keďže podľa predpovede to počas víkendu vyzerá na poriadne silný vietor a celkovo nehostinné podmienky.

Štart slalomu sa nachádza vo výške 1 450 metrov nad morom, cieľ o 200 m, dĺžka trate je 601 m. V obrovskom slalome prekonajú lyžiarky dvojnásobné prevýšenie a dĺžku 1 224 m, sklon svahu je maximálne 37,14 a v priemere 32,68 percenta.

Trať je v skvelom stave

Samotnú prípravu kopca mal na starosti muž s príznačným menom - Michal Mrázik. „Finálna preparácia pozostávala v tom, že pod tlakom 8 - 10 barov sme vstrekovali vodu do snehovej podložky. Snažili sme sa totiž dosiahnuť jej jednoliatu vrstvu. Vráti sa Vlhová do hry o Veľký glóbus?To je vlastne princíp celého procesu, aby sa počas pretekov neodlupovali jednotlivé časti snehu a aby trať bola úplne ideálna,“ vysvetlil Mrázik. Trať by preto mala dokonale vyhovovať našej Petre.

Počasie zmenilo plány

Organizátori pretekov sa v piatok rozhodli zmeniť program podujatia a vymenili poradie súťaží v Jasnej. Klasický slalom sa tak uskutoční už v sobotu, v nedeľu je na programe obrovský slalom. Dôvodom bola predpoveď počasia na víkend.

Posledné slová Vlhovej pred štartom: Musím útočiť!

Dobre si uvedomuje situáciu, no tlak okolia sa snaží nevnímať. Petra Vlhová sa naplno sústredí len na svoje výkony a bodovú situáciu momentálne nerieši. Plne sa koncentruje na to, aby doma spravila čo najlepšie výsledky. Navyše, priamo do areálu v Jasnej ju príde v dôležitých chvíľach podporiť blízka rodina i priateľ Michal.

Aké sú pocity pred domácim sveťákom?

- Na jednej strane je skvelé, že som mohla byť chvíľu doma a mať pokoj. Na druhej strane, v zahraničí ma nikto nerieši a iba si idem. Tu sú všetky oči na mne a to nie je jednoduché. Už od štvrtka však bývam v hoteli s ostatnými pretekárkami, kde mám svoj režim a nič iné neriešim.

Cítite sa byť pod tlakom?

- Som v pozícii, že musím útočiť, aby som sa dostala na prvé miesto v celkovom bodovaní. Dám zo seba maximum a nebudem riešiť, či som prvá alebo druhá. Sústredím sa sama na seba. Chcem mať z môjho výkonu hlavne dobrý pocit. Body a to, či mám ešte vôbec šancu na prvé miesto, budem rozoberať potom.

Koľko bodov by vás však potešilo?

- Ako som povedala, toto vôbec neriešim. Ak budem riešiť, že chcem byť prvá, získať 200 bodov, tak ich nezískam, pretože by som sa na to zamerala a to by bolo zlé.

Príde vás do Jasnej aj podporiť rodina?

- Určite prídu sem, aj rodina aj priateľ. Do Jasnej to majú predsa 15 minút, tak by bolo zrejme zlé aj pre mňa aj pre nich, keby tu chýbali. Je to moja najbližšia rodina, ja som šťastná, že tu môžu byť so mnou.

Celkové bodovanie Svetového pohára (26/34):

1. Lara Gutová: 1 227 b

2. Petra Vlhová: 1 040 b.

3. Michelle Gisinová: 892 b.

Zvyšný program sezóny:

12. marec: slalom v Åre

13. marec: slalom v Åre

17. marec: zjazd v Lenzerheide

18. marec: super-G v Lenzerheide

20. marec: slalom v Lenzerheide

21. marec: obrovský slalom v Lenzerheide

Program v Jasnej:

6. marec:

slalom

(9.30 / 12.30, PP DVOJKA)

7. marec:

obrovský slalom

(9.30 / 12.30, PP DVOJKA)

Čo hrá v jej prospech: domáce prostredie, snehové podmienky a stav trate