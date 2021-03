Hamšík má blízko k prestupu do Švédska: Pomohol mu aj bývalý spoluhráč?

Bomba: Hamšík na ceste do IFK Göteborg! Podľa včerajšieho titulku švédskeho denníka SportExpressen je kapitán našej reprezentácie blízko k prestupu do klubu, ktorý v 80. rokoch minulého storočia vyhral dvakrát Pohár UEFA, predchodcu dnešnej Európskej ligy. Osemnásobný slovenský futbalista roka by mal v najbližších dňoch priletieť do prístavného mesta na lekárske testy.

S IFK je dohodnutý zatiaľ len ústne. Hamšík po dvoch rokoch v tichosti rozviazal zmluvu s čínskym klubom Dalian Pro. V ňom by pre

prísne obmedzenia nenabral potrebnú zápasovú prax pred štartom kvalifikácie majstrovstiev sveta 2022 a najmä blížiacim sa európskym šampionátom. Všetko smerovalo k tomu, že využije výnimku, ktorú pre celosvetovú pandémiu umožňuje prestupový poriadok, a upíše sa Slovanu Bratislava, kde vyrastal.

„Včera sa objavili správy, že Hamšík má uzavrieť trojmesačný kontrakt so Slovanom Bratislava, kde sa jeho kariéra rozbehla v roku 2003. Podľa informácií SportExpressen to však nedopadlo dobre, keďže prestupové obdobie na Slovensku sa skončilo a ani v prípade udelenia výnimky nedošlo k dohode,“ napísali švédske noviny. Ak Hamšík skompletizuje svoj prestup do Göteborgu, malo by ísť len o krátkodobý, trojmesačný kontrakt. Kmotrík ml. bral Hamšíka ako výzvu: Čo sa Marekovi nepáčilo na ponuke Slovana?

Slovan potvrdil rokovania s Hamšíkom. Ponúkal mu zmluvu do 26. augusta. Po tomto termíne by mal voľné ruky. „Na všetkom sme boli s Marekom dohodnutí. Aj na peniazoch. Chceli sme, aby nám pomohol aspoň v kvalifi kačných kolách európskych pohárov. Tu sa naše predstavy

nezhodli, keďže trval na spolupráci len do konca aktuálnej sezóny. Zrejme má v pláne v lete niekam inam prestúpiť. Berieme to pragmaticky, rozišli sme sa priateľsky. Želáme mu, aby bol čo najlepšie pripravený na majstrovstvá Európy,“ povedal pre Nový Čas generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml.

Švédska liga sa hrá systémom jar - jeseň a odštartuje úvodným kolom v polovici apríla. Náš rekordér v počte reprezentačných štartov by

tak v predstihu pocítil tvrdosť a húževnatosť severského futbalu, keďže Švédsko bude druhým súperom SR v E-skupine ME. Švédsko je jednou

z mála krajín, kde prestupový termín ešte nie je uzavretý. To je jeden z dôvodov, prečo sa Hamšík mohol rozhodnúť pre túto krajinu.

Existuje aj možnosť, že mu k prípadnému angažmánu v Göteborgu dopomohol Sam Larsson, jeho dnes už bývalý spoluhráč z klubu Dalian.

Krídelník, ktorý obliekal dres IFK dva roky, stále neodletel do Číny a s IFK trénuje.

IFK Göteborg

prezývky: modro-bieli, anjeli

založený: 4. októbra 1904

štadión: Gamla Ullevi

kapacita: 18 416 divákov

18x majster Švédska

8x víťaz Švédskeho pohára, 1x víťaz Švédskeho superpohára

2x víťaz Pohára UEFA

2x semifinále LM

štvrťfinále PVP