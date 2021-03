Kmotrík ml. bral Hamšíka ako výzvu: Čo sa Marekovi nepáčilo na ponuke Slovana?

Slovenský futbalista Marek Hamšík (33) sa po rozviazaní zmluvy s tímom Ta-lien nedohodol so Slovanom Bratislava.

Podľa informácií portálu expressen.se je Marek blízko podpisu zmluvy so švédskym tímom IFK Göteborg.

Pre oficiálny web Slovana sa k tomu, prečo sa s Hamšíkom nedohodli, vyjadril generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. „Šancu získať Mareka Hamšíka sme vnímali ako obrovskú výzvu. Stretli sme sa aj osobne. Našou predstavou bola vzájomná pomoc – my by sme Marekovi pomohli pri získaní hernej praxe pred európskym šampionátom, on nám v kvalifikácii európskych pohárov,“ objasnil situáciu Kmotrík ml..

Rokovania nakoniec stroskotali na dĺžke obdobia, ktoré by mal bývalý hráč SSC Neapol odohrať v drese Slovana. "Belasí" mali Hamšíkovi ponúknuť zmluvu do 26. augusta 2021. „Snažili sme sa nájsť tzv. win – win riešenie, čiže riešenie, ktoré by bolo prospešné pre obe strany. Mali sme v úmysle pomôcť Marekovi v príprave na majstrovstvá Európy, no chceli sme, aby nám pomohol minimálne v kvalifikačných kolách európskych pohárov. V tomto sa naše predstavy nezhodli, keď Marek preferoval kontrakt len do konca aktuálnej sezóny a od leta chcel mať voľné ruky. Berieme to absolútne normálne a s chladnou hlavou, také veci sa vo futbale stávajú," priznal Ivan Kmotrík ml. pre skslovan.com.