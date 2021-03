Poslanec Kmec z Hlasu: Premiér rozohráva nebezpečné hry!

Premiér Igor Matovič (OĽANO) rozohráva nebezpečné hry nie len na vnútropolitickej, ale aj na zahraničnopolitickej scéne.

Pod jeho vedením sa môže Slovensko stať destabilizátorom v strednej Európe. Vyhlásil to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR pôsobiaci v strane Hlas-SD a podpredseda európskeho parlamentného výboru Peter Kmec na piatkovej tlačovej konferencii. Poukázal na aktuálne udalosti v oblasti vzťahov s Ukrajinou či Maďarskom, aj na nákup ruskej vakcíny Sputnik V.

"Premiér rozohráva veľmi nebezpečné hry nie len na vnútropolitickej scéne, ale prenáša tento štýl politiky aj do zahraničnej politiky," skonštatoval Kmec. Hovorí o rozpade konsenzu vládnej koalície v otázke zahraničnej politiky. Ako príklad uviedol Matovičove výroky smerom k Ukrajine, následnú snahu ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS) ututlať záležitosť štandardnými diplomatickými cestami a tiež zľahčovanie situácie ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽANO). Kmec pri tom upozornil na radikalizmus na Ukrajine. Poukázal i na doteraz zabehnuté vzťahy a úspešný dialóg s Maďarskom. "Teraz tu Matovič nasadzuje svojho poslanca maďarského pôvodu, ktorý paralelne rokuje mimo ministerstva zahraničných vecí o návrhu zákona o dvojitom občianstve," poznamenal. Podľa Kmeca ide o veľmi nebezpečné trendy. "Pod vedením tohto premiéra sa môžeme dostať do situácie, keď sa Slovensko stane destabilizátorom v strednej Európe," upozornil.

Líder Hlasu-SD a expremiér Peter Pellegrini spomenul aj otázku nákupu ruskej vakcíny Sputnik. Hovorí, že v kritickej situácii treba siahnuť po všetkom, čo na trhu je a aj on by sa pozrel smerom do Ruska, možno i do Číny, na doplnenie chýbajúcich vakcín. Pýta sa ale, čo znamená dodávka dvoch miliónov vakcín z Ruskej federácie. Skonštatoval, že sa tak vzhľadom na nedostatok iných vakcín môže zo Sputnika stať nielen doplnkový tovar, ale nosná vakcína. "Toto ešte analyzujeme, netušíme, čo to je za spôsob politiky, či toto bol zámer pána premiéra, alebo to už je zámer niekoho iného a pán premiér ani netuší, v akej hre je zamotaný," dodal.

Ukrajina v uplynulých dňoch reagovala na výroky premiéra Matoviča o tom, že Rusku za vakcínu Sputnik sľúbil Zakarpatskú Ukrajinu. Za výrok sa ospravedlnil Matovič aj minister Korčok. Slovenská diplomacia reagovala i na návštevu maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa v Komárne, kde s poslancom Národnej rady SR Györgym Gyimesim (OĽANO) hovoril o dvojitom občianstve. Rezort diplomacie si preto predvolal maďarského veľvyslanca, aby vysvetlil postup maďarskej strany. Korčok zdôraznil, že otázka novelizácie zákona o štátnom občianstve nie je témou bilaterálnych vzťahov a ide o vnútornú záležitosť Slovenska. Premiér ale označil vzťahy s maďarskými vrcholovými politikmi za dostatočne priame na to, aby sme s nimi mohli diskutovať o tejto téme.