Pellegrini vidí v koaličnej kríze divadlo: Vláda chce prekryť vážnu situáciu

Aktuálna kríza vládnej koalície je obyčajné divadlo, ktoré má slúžiť na odvrátenie pozornosti ľudí od zlej situácie na Slovensku.

Vyhlásil to expremiér a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Vyzval koalíciu, aby situáciu vyriešila čo najskôr a vrátila sa k riešeniu pandémie. Ak premiér Igor Matovič (OĽANO) nedokáže situáciu vo vláde vyriešiť čo najskôr, mal by podľa Pellegriniho podať demisiu a umožniť predčasné voľby. Zároveň informoval, že sa im podarilo vyzbierať už takmer 200.000 podpisov. Verí, že kompletné hárky by mohli prezidentke doručiť už v apríli.

"Toto celé je len jedno veľké divadlo, ktoré v skutočnosti nespôsobí nič," zdôraznil s tým, že premiér ostane vo funkcii vedomý si sily poslaneckého klubu v Národnej rade (NR) SR. Pripomenul, že denne zomiera na Slovensku okolo 100 ľudí, a vyzval vládu, aby nečakala s riešením koaličnej krízy týždeň a toto "divadlo" vyriešila v najbližších dňoch. Požiadal aj hnutie Sme rodina, aby začalo komunikovať s členmi svojho predsedníctva cez internet. Namieta aj voči tomu, že za uplynulý týždeň nik z vlády nevysvetlil nové prijaté opatrenia ani to, ako bude štát ďalej postupovať, ak sa situácia nebude zlepšovať.

V súvislosti s referendom uviedol, že rýchlosť zberu podpisov narastá. Myslí si, že sa im podarí spoločne s ostatnými stranami a petičným výborom vyzbierať omnoho viac podpisov, ako je potrebné na vyhlásenie referenda. Verí tiež, že prezidentka SR Zuzana Čaputová po doručení podpisových hárkov čo najskôr vyhlási referendum. Spomínaných 200.000 podpisov podľa Pellegriniho vyzbierali len v strane Hlas-SD. Zbiera ich však napríklad aj opozičný Smer-SD. Jeho predseda Robert Fico nedávno informoval, že im do centrály prišlo už šesťciferné číslo.

V koalícii sa v uplynulom týždni vystupňovalo napätie. Rekonštrukciu vlády spomínajú SaS a Za ľudí, pripúšťa ju aj Sme rodina. Hnutie by sa malo o ďalšom postupe baviť na predsedníctve budúcu stredu (10. 3.). O výmene na poste premiéra opakovane hovorí šéf SaS Richard Sulík. Koalícia má naďalej rokovať o svojom fungovaní.