Česi by nemali počítať s uvoľňovaním opatrení: Vláda má iné plány

Obyvatelia Českej republiky by po skončení súčasného trojtýždňového lockdownu nemali počítať s uvoľňovaním opatrení.

Vo štvrtok sa tak pri interpeláciách v Poslaneckej snemovni vyjadril premiér Andrej Babiš. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

Podobne situáciu v piatok komentoval aj minister zdravotníctva Jan Blatný, ktorý však podľa vlastných slov verí, že epidemická situácia sa zlepší a mohli by zrušiť aspoň obmedzenie pohybu v katastri obcí. Závisieť to však bude okrem iného aj od počtu pacientov v nemocniciach.

V piatok opäť mimoriadne zasadá česká vláda, ktorá by mala prerokovať povinnú prácu z domu či pomoc pre nemocnice a plošné testovanie. Diskutovať by mali aj o výmene na poste hlavnej hygieničky, kde by mala Jarmilu Rážovú nahradiť jej kolegyňa z ostravskej pobočky Pavla Svrčinová.

O tom, že vláda debatuje o plošnom nariadení práce z domu, pritom už v pondelok informoval aj minister vnútra Jan Hamáček, podľa ktorého mali ministerstvá za úlohu vytvoriť zoznam pracovísk, ktorých by sa povinná práca z domu mala týkať.

České laboratóriá vo štvrtok potvrdili ďalších 14 554 prípadov nákazy koronavírusom. V krajine aktuálne evidujú 162 505 aktívnych prípadov, v nemocniciach leží 8 153 pacientov s COVID-19 a 1 735 z nich je v ťažkom stave. Počet obetí pandémie v Česku do piatkového rána dosiahol 21 325.