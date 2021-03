Juraj Hrčka ako Štefánik: V astronomickej vášni mu bránili finančné suchoty, po neúspešnej expedíci prišiel kolaps

Štefánik mal svoje sny a ideály, no zároveň sa aj rád vzdelával a stýkal s ľuďmi, ktorí boli múdrejší než on sám. Praha mu začínala byť malá, a preto svoju pozornosť smeroval na centrum európskej vzdelanosti – Paríž. Štefánikovu vášeň pre astronómiu však brzdili beznádejné finančné suchoty, a tak sa rozhodol obrátiť na ďalšieho známeho Slováka... Štefánikovi nie vždy a všetko vychádzalo podľa plánu. Misia v Turkmenistane, na ktorú ho poslal profesor Janssen, dopadla katastrofou a to vonkoncom nebol jediný neúspech či zlá správa v živote budúceho generála. Po neúspešnej expedícii ho zradilo aj zdravie, no najväčší Slovák sa nevzdával. Sledujte Slovenský panteón už v nedeľu o 20.30 h na Jednotke.