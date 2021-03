Príde Matovič o post premiéra? Tvrdý krok poslancov SaS!

Poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS sú pripravení podporiť v parlamente rekonštruovanú vládu, ktorá vzíde zo spoločných rokovaní všetkých koaličných strán tak, aby získala pohodlnú väčšinu.

Po piatkovom rokovaní poslaneckého klubu to uviedla jeho šéfka Anna Zemanová. Poslanci sú podľa nej jednotní a stoja za predsedom strany Richardom Sulíkom a súhlasia s potrebou rekonštrukcie vlády. SaS požiadala koaličných lídrov, aby využili čas do stredy (10. 3.) na rozhovory o rôznych alternatívach. Poslanecký klub sa stotožňuje s krokmi, ktoré predchádzali rozhodnutiu vedenia strany požiadať o rekonštrukciu vlády. Za kritické vnímajú poslanci to, ako sa Igor Matovič (OĽANO) dlhodobo ako premiér správa.

"Dlho sme prehliadali útoky a osobné urážky na predsedu SaS aj na ostatných poslancov osobne. Spojením Richarda Sulíka s vraždou Jána Kuciaka prekročil premiér všetky medze," skonštatoval podpredseda poslaneckého klubu SaS Roman Foltin. "Prosíme všetkých koaličných lídrov, aby čas do stredy, keď svoje rokovania uzavrie aj strana Sme rodina, využili na rozhovory o rôznych alternatívach," doplnil podpredseda NR SR za SaS Milan Laurenčík.

Sulík opakovane hovorí o rekonštrukcii vlády a výmene na poste premiéra. Matovič by mal podľa neho zvážiť zotrvanie vo funkcii, pretože pozíciu nezvláda, nedorástol na ňu a nie je schopný exekutívy v ťažkých časoch. Sulík chce o tom hovoriť s poslancami OĽANO, v hnutí vidí vhodné mená na post premiéra. O rekonštrukcii vlády hovorí aj Za ľudí a pripúšťa ju i Sme rodina, ktorá má rokovať na svojom predsedníctve v stredu.