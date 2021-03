Situácia v bratislavskom Starom Meste sa výrazne zhoršila, školy opäť zatvoria: Starostka vie, v čom je problém

Základné školy v bratislavskom Starom Meste prechádzajú od pondelka (8. 3.) opäť na dištančné vzdelávanie.

Prezenčné vyučovanie bude umožnené len deťom, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo ak majú obaja potvrdenie, že nemôžu pracovať z domu. Dôvodom je zhoršenie pandemickej situácie v mestskej časti, hoci nie na samotných školách. Na piatkovom brífingu o tom informovala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Mestská časť k tomuto kroku pristúpila na základe výsledkov systematického zhodnocovania a vyhodnocovania údajov, ktoré má k dispozícii, aj po konzultácii s odborníkmi. "Situácia sa dosť výrazne zhoršila. Ukazuje v podstate najhoršie čísla, aké sme doteraz mali. Dobrá správa je, že po dvoch týždňoch prezenčného vyučovania je situácia na školách dobrá, školy sú bezpečné," skonštatovala Aufrichtová.

Problémom však podľa nej je zvýšená mobilita, napríklad po ceste zo školy či z práce. Šéfka miestnej samosprávy preto apeluje na všetkých, aby mobilitu maximálne znížili. "Pokiaľ máme pandémiou prejsť, je to potrebné. A je potrebné, aby si to uvedomil každý," zdôraznila Aufrichtová poukazujúc na odporúčania odborníkov na zníženie mobility na tri týždne. Pripomenula tiež častý omyl, ktorého sa ľudia dopúšťajú, a to nesprávne interpretovanie negatívneho antigénového testu. "Usvedčia ich v tom, že sa im otvárajú akokoľvek možnosti vyžitia. Má to ale za následok neklesajúce čísla hospitalizovaných a úmrtí," podotkla.

Na základe spolupráce mestskej časti, mimo iného aj s Biomedicínskym centrom Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorej súčasťou je pravidelné testovanie antigénovými a PCR testami na ochorenie COVID-19, navrhuje starostka udeliť ocenenie v podobe Čestného občianstva biochemikovi Pavlovi Čekanovi, vedcovi a virológovi Borisovi Klempovi a záchranárovi Ivanovi Balážimu. "Výrazne nám pomohli radami, ako predísť problémom a ako sa aj do budúcna vysporiadať s tým, aby sme boli bezpečným miestom," odôvodnila Aufrichtová.