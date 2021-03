Obyvateľom centra majú robiť peklo zo života štamgasti: Žilinčania si už povedali dosť, no prišlo iba rozčarovanie

Majú toho plné zuby. Obyvatelia centra mesta v okolí radnice, kde sídli aj známy žilinský klub Centauri, sú bezmocní a zúfalí. Nielenže mnohí z nich musia byť doma na podpore od štátu, pretože kvôli lockdownu nemôžu pracovať, ale dokonca sa ani v pokoji nevyspia a nikto s tým nič nedokáže urobiť.

Žilinčania sa už obrátili na políciu, finančnú správu aj hygienu – ale všetko zbytočne. Štamgasti z Centauri sa podľa ich svedectiev schádzajú ilegálne a nepravidelne a do rána sa z klubu ozýva bujará zábava a hlasná hudba. Poriadne to podľa informácií miestnych neroztočili len na Valentína, ale zábava sa strhne kedykoľvek aj uprostred pracovných dní. Juraj (35) spolu s nešťastnými susedmi už skúsili úplne všetko – najskôr sa zhovárali s prevádzkarom, a keď ich vysmial, volali políciu.

„Policajti prišli, aj videli svetlo a počuli hluk, ale otvorili im ľudia z podniku a povedali im, že to testujú aparatúru. Normálne si z nich do očí robili srandu. My nemôžeme zarábať, musíme žiť zo smiešnej podpory od štátu a niekto nás tu bude o pol štvrtej ráno budiť na Georgea Michaela a jeho Freedom beztrestne a na plné gule vo svojej prevádzke? To kde sme?“ pýta sa rozhorčený občan.

Od polície prišla iba bezmocná odpoveď. „Dňa 14.1. o 1.15 pri kontrole objektu hliadka policajného zboru zistila, že z vnútorných priestorov klubu sa šíri do okolia hudba, avšak dvere na prevádzke boli uzatvorené, takže nebolo možné vykonať kontrolu vnútorných priestorov klubu,“ informoval obyvateľov riaditeľ obvodného oddelenia PZ Žilina - západ Ivan Capko.