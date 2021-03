Francúzsku sa nepáči nákup vakcín mimo EÚ: Zhovievavé slová o Slovensku

Členské krajiny Európskej únie by nemali usilovať o dodávky vakcín proti covidu-19 mimo spoločný mechanizmus dvadsaťsedmičky, hoci sa v "európskom rámci" vyskytli nedostatky.

Takto sa v piatok vo vysielaní rozhlasu RTL vyjadril francúzsky štátny tajomník pre európske záležitosti Clément Beaune, keď sa ho pýtali na počínanie niekoľkých krajín vrátane Slovenska a Česka. Ak budú usilovať o čínsku alebo ruskú vakcíny, bude to vraj "vážne". Vyjadrenia reagujú na vývoj z posledných dní a pribúdajúce snahy členov EÚ zaobstarávať si očkovacie látky nad rámec dodávok zabezpečovaných Európskou komisiou.

Po Maďarsku prijalo ruskú vakcínu Sputnik V i Slovensko, český prezident Miloš Zeman zase v tejto súvislosti adresoval žiadosť najskôr Moskve a potom tiež Pekingu. "Nemalo by sa len tak vystupovať z európskeho rámca," myslí si štátny tajomník Beaune. Vyjadril pochopenie pre ČR a Slovensko, ktoré sú vo "veľmi zložitej situácii", správnou cestou je ale podľa neho vylepšovanie únijných mechanizmov, a nie prístup "každý sám za seba". "Ak budú usilovať o čínsku alebo ruskú vakcínu, mám za to, že by to bolo vážne. Je to problém pre solidaritu a je to zdravotnícky problém," uviedol Beaune.

Dodal, že diskusia je zatiaľ v politickej rovine a že z jeho strany nejde o žiadne vyhrážanie sa sankciami. "Ale ak bude to pokračovať, nemôžete mať prínos z európskeho rámca ... a zároveň sa pokúšať o národnej riešenie," povedal. Jeho slová potvrdzujú štvrtkové informácie webu Politico o nespokojnosti Francúzska s počínaním východných členov EÚ, ktorí sú v jej očiach tými, ktorí zo spoločného obstarania vakcín ťažia najviac. "Je neprijateľné, aby tí, ktorí z nej profitujú najviac, pľuli európskej solidarite do tváre," citoval Politico nemenovaný zdroj vo francúzskej diplomacii.

Ako ale nepriamo priznal aj Beaune, Brusel čelí oprávnenej kritike kvôli prieťahom v distribúcii vakcín, ktorá je v EÚ pomalšia ako v Spojených štátoch či v Británii. "Šampiónmi vo vakcinácii sú na starom kontinente Británie a Srbsko. Je to náhoda, že nie sú členmi Európskej únie? Bohužiaľ o tom musíme pochybovať," uvádza vo štvrtkovom komentári denník Le Figaro. Francúzsky tajomník Beaune povedal, že EÚ možno začala do vakcín proti covidu-19 investovať príliš neskoro. Podľa neho sa ale v apríli situácia okolo dodávok výrazne zlepší.