COVID automat mení situáciu v školách: Okresy Považská Bystrica a Púchov budú čierne, plánujú zatvárať?

Okresy Považská Bystrica a Púchov budú od 8. marca v COVID automate zaradené medzi čierne okresy, a tak zriaďovatelia škôl rozhodovali o ich prevádzke pre budúci týždeň.

Kým v Púchove radnica po zasadnutí mestského krízového štábu dala prezenčnej výučbe zelenú, v Považskej Bystrici ponechali rozhodnutie na jednotlivých riaditeľoch.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Považskej Bystrici vydal odporúčanie školy uzavrieť. „Ak by RÚVZ vydal rozhodnutie o zavretí škôl, bolo by právne záväzné. Platí preto rozhodnutie ministerstva školstva, podľa ktorého môže školu uzavrieť výhradne jej riaditeľ po súhlase zriaďovateľa. Keďže epidemická situácia v našom meste je veľmi zlá, radnica odporúča riaditeľom škôl, aby pokračovali v dištančnom vzdelávaní. Ak by predsa len vyhodnotili situáciu po konzultácii s hygienikmi ako dobrú, rozhodnutie budeme ako zriaďovateľ rešpektovať," informovala považskobystrická radnica.

Rozhodnutiu o prevádzke škôl v Púchove predchádzalo online zasadnutie s riaditeľkami škôl. „Členovia krízového štábu sa jednohlasne zhodli na tom, že materské školy a 1. stupeň základných škôl budú otvorené aj od 8. marca v zmysle vydaných organizačných pokynov zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre deti a žiakov zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a prednostne pre deti a žiakov zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce," priblížil svoje rozhodnutie zriaďovateľ na sociálnej sieti. Radnica zároveň informovala, že zatvorené zostanú Základná škola s materskou školou Slovanská a Materská škola Nosice.

Prezenčné vyučovanie v materských školách a na prvom stupni základných škôl bude v Starej Ľubovni od pondelka 8. marca pokračovať bez zmeny. Informoval o tom prostredníctvom sociálnej siete primátor mesta Ľuboš Tomko. Podľa jeho slov zabezpečené síce bude prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, no z dôvodu voľných kapacít a podmienok, ktoré neumožňujú dištančné vzdelávanie, budú otvorené aj pre ostatné deti.

Primátor poukázal na situáciu v miestnej časti Podsadek s prevažne rómskou komunitou. Na odbernom testovacom mieste tam počas posledných dvoch testovaní nebol nikto pozitívny. „Žiaci zo Základnej školy Podsadek majú veľmi obmedzené podmienky k dištančnému vzdelávaniu, preto považujeme udržanie vzdelávania za veľmi dôležité,“ vysvetlil Tomko. Vyučuje sa tam aj na druhom stupni, avšak v režime päť plus jeden, teda päť žiakov na jedného učiteľa.

Podľa primátora budú zákonným zástupcom detí v Starej Ľubovni doručené dva typy čestných vyhlásení. Jedno sa bude týkať rodičov, ktorí obaja nemôžu pracovať z domu, druhé ostatných prípadov.