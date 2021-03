Herci Anka Šišková a Lukáš Latinák si už túto sobotu preveria v šou Záhady tela svoje znalosti o ľudskom tele. Pri hypotéze o tom, či ženy používajú častejšie obe časti mozgu ako muži, predostrela obľúbená herečka hneď niekoľko vtipných dôkazov o tom, že v jej prípade to je zaručene pravda. To však nemala robiť, nakoľko Latinák na ňu vytiahol takú historku, pri ktorej by sa Anička najradšej prepadla pod zem! Zabavte sa nielen na našom videu, no aj na relácií Záhady tela v sobotu o 20.30 na Jednotke.