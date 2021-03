Muž zistil, že ho žena podvádza so susedom: Milencovi stiahol spodky a... Masaker!

Alex Bonilla (51) z americkej Floridy odhalil neveru svojej manželky, s ktorou má tri deti.

Ba čo viac, žena ho podvádzala so susedom (32), ktorý so svojou ženou a dvoma deťmi býval hneď vedľa. Všetko vyvrcholilo v júli 2019, keď Bonilla napochodoval do domu svojho rivala so zbraňou v ruke. Milenec jeho ženy práve raňajkoval so svojimi dcérami. ,,Prišiel som niečo opraviť,“ povedal, keď stál s pištoľou vo dverách. Bonilla mu mal oznámiť, že ak sa bude brániť, tak ho zabije.

Následne odviedol milenca do spálne, kde ho spútal. Mužovi potom stiahol spodky, omotal okolo jeho penisu gumičku a potom mu pohlavný úd násilne odstrihol nožnicami. Bonilla následne z domu soka v láske odišiel a ten zavolal políciu. Doktorom sa nepodarilo jeho penis prišiť späť. Muž tak nemôže normálne močiť ani mať sex.

Bonilla tvrdí, že mal so susedom potýčku, ale ďalej si nič nepamätá. ,,Obžalovaný povedal, že sa mu zatemnilo pred očami a od tej chvíle si nič nepamätá, až pokým nebol v práci a nezadržala ho tam polícia,“ cituje Daily Mail, čo odznelo na súde. Bonilla, ktorý pracoval 20 rokov v mliekarni a má dokopy 5 detí, vinu odmieta.

Súd mu teraz naparil 20-ročný trest odňatia slobody a musí tiež zaplatiť 251-tisíc dolárov na odškodnom. Jeho priatelia a príbuzní napísali sudcovi list a prosili o jeho milosť. Jeden z listov napísal aj syn, ktorý sa vyjadril, že potrebuje ocka späť, aby finančne pomáhal s domácnosťou a a aby pomáhal jeho sestre naučiť sa čítať.