Všetci si mysleli, že dôchodca Daniel žije sám, prevalilo sa hrozivé tajomstvo: Čo sa stalo jeho nebohej manželke?

Susedia sú zhrození. Po rokoch sa prevalilo hrozivé tajomstvo o dome, v ktorom žil starší muž.

Obyvatelia susedstva v meste Aberdeen opísali Daniela ako samotára, ktorý bol častým návštevníkom obchodoch s alkohol a trafík. Predpokladali, že 78-ročný muž žije v dvojdome sám. To však nebola pravda. Ako píše portál The Sun, v dome sa našli pozostatky jeho manželky Christiny Malleyovej, ktorá zomrela už pred niekoľkými rokmi.

Hrozivé tajomstvo sa dostalo na svetlo po tom, ako zdravotná sestra zisťovala, prečo sa Christina neprišla zaočkovať proti koronavírusu. Čo sa stalo dôchodkyni, ktorá by teraz mala 80 rokov, sa snažia odhaliť vyšetrovatelia. Po odhalení tela obsadili dom policajti a forenzné tímy.

Podľa záznamov sa Daniel a Christina zosobášili v roku 1976. Do domu sa presťahovali v 1995. Podľa miestnych ich nikto nenavštevoval, žiadna rodina ani priatelia. Správa o nájdení pozostatkov ženy ich šokovala. "Sestrička sa ma pýtala, či neviem niečo o Danielovej žene. Netušila som, že tam okrem neho niekto býval. Vždy som videla len jeho," povedala susedka. "Za celú dobu, čo som tu žijem, som ho nikdy nevidel s manželkou. Z predstavy, že mohla celý čas ležať v dome, mám husiu kožu. Necítili sme zápach. Je to čudné,"dodal ďalší zaskočený sused.

Nikto netuší, kde sa Daniel nachádza. Podľa The Sun, by mohol byť v zahraničí. Polícia prípad vyšetruje, no je skúpa na slovo. Kedy zomrela Christina a čo sa jej vlastne stalo je zatiaľ záhadou.