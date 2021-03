Žena sa o svojom tele dozvedela podstatnú vec až v 26 rokoch: Zistenie, ktoré ju načisto ohromilo

Mladá žena sa prvýkrát nadýchla poriadne nosom až vo svojich 26 rokoch.

Ako informuje portál The Sun, Taylor Hay z amerického štátu Georgia trpela v období dospievania okrem problémov s dýchaním aj infekciami dutín či takzvaným streptokokovým hrdlom. Nikdy si však neuvedomila, že za jej problémy môže predovšetkým jej nos. Všetko sa ale zmenilo pred pár mesiacmi, kedy pred ňou jedna žena spomenula, že sa jej v noci posediačky omnoho lepšie dýcha nosom. Pre Taylor bolo prekvapivým zistením, že sa dá nosom vôbec poriadne nadýchnuť, pretože ona sama celý život dýchala prevažne len pomocou úst.

„Bolo to pravdepodobne podobné tomu, ako keď dieťa prvýkrát zistí, že potrebuje okuliare,” priznala Taylor, ktorá z väčšej časti dýchala ústami odkedy si pamätá. Po tomto zistení sa okamžite vybrala k špecialistovi na danú oblasť - otorinolaryngológovi. Ten zistil, že jej nos je upchatý na 90 percent a okrem toho mala aj značne vychýlenú priehradku, chrupavka po stranách nosa bola vo veľmi zlom stave a mala silný opuch v časti, ktorá reguluje prúdenie vzduchu.

Kvôli množstvu problémov podstúpila v krátkom čase chirurgický zákrok na úpravu nosovej prepážky nazývaný aj septoplastika. Okrem toho podstúpila aj ďalšie zákroky, pri ktorých jej z dýchacích ciest odobrali nadbytočné tkanivo. Po operácii sa zobudila s ľadovým obkladom, oči jej rámovali tmavé čierne kruhy, boky nosa mala zase žlté a doplnené obrovskými opuchmi. Štyri dni po operácii začala však neustále kýchať a nos jej opuchol ešte viac, kvôli čomu musela utekať na urgentný príjem.

Keď mladej žene dali konečne dlahy dolu, zažila neopísateľný pocit. Prvý raz za život sa konečne naozaj nadýchla nosom. „Bol to iba čistý priechod vzduchu priamo do mojich pľúc,” radovala sa z novej skúsenosti, ktorá je pre ostatných samozrejmosťou. Podľa jej slov sa v sekunde, kedy vyšla von na čerstvý vzduch rozplakala ako malé dieťa. „Je to niečo, čo som nevedela, že ľudia zažívajú a zdá sa to také hlúpe, že dýchanie nosom je veľká vec,“ vysvetlila Taylor, ktorá odteraz môže konečne dýchať naplno.