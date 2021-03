Chystá sa reforma slovenských ambulancií: Otvárať by sa mali v najkritickejších regiónoch

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje reformu ambulancií.

Vzniknúť by mali nové ambulancie, rezort chce podporovať ich otváranie v najkritickejších regiónoch. Cieľom reformy primárnej ambulantnej sféry je tiež nové nastavenie siete všeobecných lekárov. Zlepšiť by sa mala dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti a medici by mali byť motivovaní po štúdiu ostať pracovať na Slovensku. Hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová v tlačovej správe pripomenula, že na Slovensku máme oproti ostatným krajinám nízky počet všeobecných lekárov. Časť z nich pritom čoskoro dovŕši dôchodkový vek alebo už v dôchodkovom veku sú.

Pripravovaná reforma má podľa štátnej tajomníčky Jany Ježíkovej pritiahnuť do ambulantnej sféry nových lekárov, aby v budúcnosti po odchode časti lekárov do dôchodku nebolo obmedzené poskytovanie zdravotnej starostlivosti. „Vedenie ministerstva v týchto dňoch o vízii diskutuje so všetkými kľúčovými partnermi v zdravotníctve - s ambulantnými lekármi a odbornými spoločnosťami, zástupcami samosprávnych krajov či zdravotnými poisťovňami. Následne bude dokument predstavený aj širokej verejnosti,“ dodala Eliášová.