Politológovia o vzbure vo vládnej koalícii: Matovič sa bude chcieť pomstiť!

Koalícia sa otriasa v základoch. Richard Sulík a Veronika Remišová hovoria, že budú žiadať rekonštrukciu vlády. Ako sa podľa politológov zachová premiér Igor Matovič?

Môže odvolať Sulíka

Jozef Lenč, politológ

- Variant potenciálnej pomsty je z hľadiska skúseností s Igorom Matovičom a aj z toho, čo o ňom hovorí Richard Sulík, asi najpravdepodobnejším. Ja osobne si myslím, že sa bude chcieť pomstiť. A ak hovoríme o pomste, tak to určite nie je odstúpenie, ale skôr realizácia nejakých krokov proti tým, ktorí sa vzbúrili.

Neprekvapilo by ma, keby bolo z jeho strany riešením, že odvolá Richarda Sulíka z postu ministra hospodárstva. Odvolanie Krajčího veľmi nehrá do konceptu jeho správania. V jeho očiach by to znamenalo potvrdenie, že on alebo niekto, komu veril, urobil chybu a to si myslím, že nie je Matovič ochotný urobiť. Ale ak by chcel udržať koalíciu tak, ako je, a nejakým spôsobom upokojiť nálady, tak by to bolo rozumné.

Krajčího vymení za hlavu iného ministra

Radoslav Štefančík, politológ

- Matovičové kroky sa predpovedajú veľmi ťažko, pretože sa správa ako neriadená strela. Niektorí hovoria, že je veľmi pomstychtivý, ale video, ktoré zverejnil v stredu večer, naznačuje, že chce, aby táto vládna koalícia pokračovala. Na druhej strane si vo videu neodpustil, aby vinu za vznik tejto krízy hodil na plecia Sulíka a Remišovej.

Myslím, že aj jeho štvrtkové vyjadrenia ohľadne vrátenia Sputnika hovoria, že nechápe, kvôli čomu kríza vznikla. Že to nie je kvôli samotnej vakcíne, ale kvôli jeho štýlu komunikácie a politického štýlu rozhodovania. Vzhľadom na to, že Sulík ani Remišová nikdy otvorene nepovedali, že požadujú výmenu predsedu vlády, si viem predstaviť, že sa vymenia niektorí ministri. Matovič možno pripustí výmenu Mareka Krajčího, ale bude za to chcieť hlavu niekoho iného.