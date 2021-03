Odborníčka odhalila tajomstvo, správanie princa sa zmenilo: Harry, čo sa to s tebou stalo?!

Meghan Markle a princ Harry zjavne prezradili viac, ako plánovali. Za všetko môže ich reč tela, ktorú dopodrobna zanalyzovala odborníčka v tejto oblasti.

Ako informuje portál The Mirror, vojvodkyňa Meghan Markle sa spolu s princom Harrym zúčastnili rozhovoru, ktorý viedla slávna americká moderátorka Oprah Winfrey. Keďže je Oprah ich kamarátka, rozhovor sa viedol v priateľskom duchu. Počas neho sa zaľúbená dvojica romanticky držala za ruky, čo neuniklo ani spomínanej odborníčke na reč tela menom Judi James.

Tá si okrem iného všimla, že práve nežnejšia polovička Meghan mala ruku položenú na tej Harryho, čo značí jej obrovskú sebaistotu, zatiaľ čo u princa je to naopak. „Je to takmer materinské gesto, hoci sa používa na upokojenie a na to, aby mu dodala dôveru,” vysvetlila Judi. Je toho názoru, že v minulosti, keď Meghan prišla do Veľkej Británie, tak sa Harry videl v omnoho silnejšej pozícii ochrancu, pretože vedel, čo všetko bude čakať nielen jeho, ale aj ju. Zdá sa, že sa Meghan po všetkom ešte viac zocelila a pôsobí sebavedomejšie ako nikdy predtým.

„Vyzerá to tak, že teraz vzala so sebou oveľa zraniteľnejšieho Harryho späť do USA a zdá sa, že je vo väčšej role záchrancu a ochrancu,” priblížila odborníčka. „Je zrejmé, že je kamarátka Oprah, je zvyknutá byť pred kamerami, je herečka, ale pre Harryho je to úplne nový svet, ktorým je súdený a požaduje od neho výkon,” pokračovala vo vysvetlení. Podľa nej to, že sa Harry priamo pred kamerami so všetkým zdôveruje, doteraz nebolo pre neho natoľko prirodzené ako pre Meghan.

Veľkú sebaistotu Meghan má zdôrazňovať navyše aj jej umiestnenie druhej ruky, ktorá vytvára pod jej pazuchou medzeru v tvare V. Naopak u Harryho je minimálne v očiach odborníčky na prvý pohľad jasné, že potrebuje podporu od manželky, keďže z jeho vystupovania u neho prevláda neistota. „Sedí uhlopriečne a vyzerá akosi o dosť trápnejšie,“ nebrala si servítku pred ústa Judi. Navyše to završuje aj jeho ruka, ktorú má väčšinu času v oblasti rozkroku, čo má značiť taktiež ochranné gesto.