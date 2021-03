Hlina vidí vyvrcholenie vládnej krízy jasne: Matovič pôjde aj cez mŕtvoly, o toto im s Kollárom ide!

Vláda zažíva najväčšiu krízu od svojho vzniku a verejnosť netrpezlivo čaká na to, čo sa bude diať.

Richard Sulík (53) a Veronika Remišová (44) sa postavili premíérovi Igorovi Matovičovi (47) a požadujú rekonštrukciu vlády. Štvrtý koaličný partner Boris Kollár (55) zostáva vo svojich vyjadreniach opatrný a aj keď je ochotný diskutovať o personálnych zmenách, definitívne stanovisko dá až o týždeň. Nový Čas zisťoval, čo po tejto vzbure čakať od šéfa vlády, ktorý je podľa viacerých extrémne pomstychtivý človek.

Po Matovičovom tajnom nákupe ruskej vakcíny pretiekol koaličným partnerom pohár trpezlivosti. Sulík a Remišová hovoria, že už majú dosť premiérovho štýlu vládnutia a chcú rekonštrukciu vlády. V stredu sa v tejto veci stretli s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, ktorá ich podporila. Koaliční partneri sa následne presunuli do parlamentu na koaličnú radu, kde sa stretli lídri všetkých koaličných strán.

„Je načase, aby Igor Matovič zvážil zotrvanie vo funkcii. Jeho spôsoby a technika vládnutia priťažujú všetkým. Nie je schopný exekutívy v týchto ťažkých časoch, len rozdáva rany na všetky strany,“ povedal Sulík vo štvrtok v Rádiu Expres. Konštatuje, že to koalíciu ťahá dole a ak to takto pôjde ďalej, tak budú Smer a Hlas opäť zostavovať vládu. „Chcel by som počuť názory poslaneckého klubu OĽaNO. Neverím, že všetkých 53 poslancov je spokojných s vládnutím Igora Matoviča. Jeho osobné chúťky znemožňujú pokračovanie koalície,“ dodal. Sulík tvrdí, že Matovič sa javí ako nespôsobilý na vedenie vlády a nemá na to osobné predpoklady.

Remišová: Tu nejde o Sputnik

Sulík odmieta predčasné voľby a Remišová s ním súhlasí. Takisto však žiada rekonštrukciu vlády, pretože sú v strane znechutení a sklamaní. „Tu nejde o Sputnik ani o politikárčenie, situácia v koalícii je vážna, a preto o nej v strane Za ľudí diskutujeme,“ povedala Remišová, ktorá je pod tlakom aj pre napätie vo vlastnej strane. Za posledný mesiac z nej vystúpili už dvaja poslanci, ktorým sa nepáčilo Matovičovo správanie. Odchodom pritom hrozia aj ďalší. Juraj Šeliga, ktorý je podpredsedom parlamentu, hovorí, že je ochotný vzdať sa postu, ak to bude niektorý z partnerov požadovať.