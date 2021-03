Publicista odkryl skutočné pozadie koaličnej krízy: Hra, ktorej sa normálny politik vyhýba

Tlak na rekonštrukciu vlády, ktorý vyvíjajú dve vládne strany, SaS a Za ľudí, podľa publicistu Juraja Hrabka automaticky neznamená, že Igor Matovič (OĽANO) stratil šancu na udržanie premiérskeho postu.

"Závisí to od rokovaní. Začína sa tu hrať hra na Čierneho Petra, to je najhoršia z politických hier. Tomu sa každý normálny politik vyhýba," povedal Hrabko v diskusii na TASR TV. Pripomenul, že takýto Čierny Peter už raz ostal v rukách Richarda Sulíka (SaS) za to, že spôsobil pád vlády Ivety Radičovej.

Z troch základných možných scenárov riešenia vládnej krízy je podľa Hrabka z krátkodobého hľadiska najmenej bolestivý ten, ktorý by priniesol výmenu niektorých ministrov, zachovanie štvorkoalície, aj Igora Matoviča na poste predsedu vlády. "Pri tomto scenári by Čierny Peter neostal nikomu. Ak by ostala dnešná štvorkoalícia a pomenili by sa na základe jej dohody iba nejakí ministri, tak by Čierny Peter ostal ešte pod stolom. Otázka je, ako dlho by to vydržalo," poznamenal Hrabko.

Druhá možnosť podľa neho je, že by padol premiér. "Môže mu byť vyslovená nedôvera v parlamente, alebo on sám podá demisiu. Ale ak by to urobil, Čierny Peter ostane jemu. V jednom aj druhom prípade sa veľmi silnou hráčkou v politickom prostredí stáva prezidentka Zuzana Čaputová," dodal.

Aj keď spúšťačom aktuálnej vládnej krízy bol nákup ruských vakcín Sputnik V, Hrabko za skutočnú príčinu považuje nezvládnutý boj proti pandémii nového koronavírusu. "Minulý rok bola situácia úplne iná a vláda pandémiu zvládla na jednotku. A všetko to pokazili na jeseň minulého roka. Pokazila to celá vláda, nie iba premiér," tvrdí Hrabko. "Asi si uvedomili, že takto to už ďalej nejde, čo je pravda. Pamätáme si, ako hovorili, že celoplošné antigénové testovanie má byť posledný krát a pritom funguje naďalej," pripomenul publicista. Celoplošné antigénové testovanie, ako aj čiastočné otvorenie škôl sú podľa neho faktory, ktoré zvyšujú mobilitu občanov. Zároveň vláda prijala niektoré opatrenia, ktoré majú mobilitu znížiť. "Zásadné zmeny v zmysle tvrdšieho lockdownu nenastali, zmeny sú podľa mňa skôr kozmetické. Myslím si, že veľmi nepomôžu," odhadol Hrabko.

Ako reálne východisko sa podľa neho ukazuje očkovanie a kľúčovým problémom je nedostatok vakcín. Samotný dovoz ruských vakcín na Slovensko preto podľa Hrabka nemusel byť problémom. "Cez vládu to neprešlo vzhľadom na veto Veroniky Remišovej (Za ľudí), ale aj ona uznala, že zodpovednosť môže prevziať minister Marek Krajčí (OĽANO). A jedna vec je doviezť sem Sputnik V a druhá s ním začať očkovať," povedal.

Problémom bola podľa Hrabka forma, akú premiér zvolil a aj to, že obišiel rezort zahraničných vecí, s ktorým sa mal v takejto záležitosti radiť. "Premiér z toho nemusel robiť také kino, aké z toho urobil. Ale Igor Matovič je v politike jednoducho taký. Kamery sú mu prednejšie ako hľadanie dohody a konsenzu vo vládnej koalícii," uzavrel.