Romana vyrobila honosný veniec pre víťazku pretekov v Jasnej: Nasadia nádheru Vlhovej?

Má talent aj ambície! Krásna Komárňanka Romana Mačicová (21) študuje etnológiu a folkloristiku a vo voľnom čase vyrába doplnky k tradičným odevom.

Jej originálne výrobky si všimli aj organizátori Svetového pohára v Jasnej, kde sa predstavia lyžiarky na čele s Petrou Vlhovou (25) či Mikaelou Shiffrinovou (25). Víťazka si nasadí honosný veniec inšpirovaný kultúrou Martoviec. Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„Nepochádzam z rodiny folk­loristov, musela som si k nemu nájsť vlastnú cestu. Naplno som sa tomu začala venovať na strednej škole. Táto moja záľuba ovplyvnila aj výber vysokej školy, som študentkou etnológie a folkloristiky na UKF v Nitre. V umeleckých zoskupeniach pôsobím od 16 rokov. Som členkou súboru Ponitran,“ prezradila študentka, ktorá sa v roku 2018 na súťaži Miss Folk­lór stala prvou vicemiss.

Ozdoba pre víťazku

Krásna vysokoškoláčka začala vyrábať doplnky ku krojom ako tínedžerka. „Prvú kvetinovú čelenku som vyrobila v roku 2014, neskôr, keď som sa začala venovať ľudovému odevu, sa začali tieto moje dve záľuby dopĺňať,“ hovorí so zanietením Romana. S vencami, partami a čelenkami začala neskôr, no výrobu vyladila do takej dokonalosti, že jej výtvory oslovili organizátorov Svetového pohára v Jasnej. „Ľudový odev je rozmanitý a plný inšpirácie, nielen čo sa týka samotného odevu, ale aj odevných doplnkov, medzi ktoré patria aj party a vence. Výrobu víťazného venca do Jasnej radím medzi svoje najväčšie úspechy,“ teší sa folkloristka.

Pri výrobe venca sa riadila pomerne jasnými požiadavkami. „Dôležité bolo, aby honosný veniec zaujal na prvý pohľad a aby jeho nasadenie nebolo náročné. Veniec z Martoviec spĺňa tieto požiadavky a navyše je aj mojím favoritom, takže výber nebol ťažký,“ dodala. „Prvé debaty a rozhodnutie prebiehali už tuším v novembri, ale samotnú výrobu som realizovala až v januári. Zabralo mi to približne 25 hodín,“ uzavrela s tým, že by bola rada, keby víťazke náročného podujatia spravil veľkú radosť.