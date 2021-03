Korčule zavesí na klinec: Slovenský reprezentant odohrá posledný zápas kariéry

Pre slovenského hokejového obrancu Reného Vydareného bude nedeľňajší zápas 52. kola českej extraligy medzi Karlovými Varmi a Českými Budějovicami posledný v kariére. Oznámil to v rozhovore pre klubovú stránku.

"Bude to zápas ako každý iný, pripravujem sa naň rovnako ako na všetky. Vždy som sa nechal prehovoriť, aby som ešte pokračoval, ale tentoraz som si už povedal, že je to posledná sezóna. Nebolo to ťažké rozhodovanie. Už mám svoj vek, už to bolí a nie je to ono. Nechcem sa dostať do bodu, keď už nebudem stíhať," priznal Vydarený, ktorý 6. mája oslávi 40-tku.

Odchovanca bratislavského Slovana draftoval v roku 1999 klub Vancouver Canucks. V rokoch 1999-2004 odohral 5 sezón v nižších zámorských súťažiach, predovšetkým v AHL, ale do NHL sa neprebojoval. "To, že som si nezahral v NHL, ma bude mrzieť. Príčiny som si časom vysvetlil. Mal som si dávať väčší pozor na signály od trénera. Ale to je chyba mnohých mladých hráčov, že neberú hokej tak ako by mali. Je to prirodzený vývoj, ale naozaj škoda, že som tie signály nepostrehol. Možno by som si v NHL zahral," poznamenal.

Po návrate zo zámoria odohral sezónu 2004/2005 v slovenskej extralige, v ktorej získal majstrovský titul v drese Slovana. V roku 2005 zamieril do Českých Budějovíc, v ktorých napokon strávil prevažnú časť kariéry. V Budějoviciach pôsobil nepretržite, s výnimkou krátkeho pôsobenia v Sparte Praha, až do roku 2013, keď sa klub presťahoval do Hradca Králové. Za tamojší Mountfield odohral štyri sezóny, po ktorých sa vrátil do Českých Budějovíc. Za Motor následne odohral dve sezóny v nižšej súťaži, po ktorých pomohol tímu k postupu do extraligy. V nej však mužstvo s určitosťou skončí na poslednom 14. mieste.

Vydareného klubová kariéra sa odvíjala predovšetkým v českej extralige, v ktorej bude mať po sezóne 2020/2021 odohraných celkovo 721 zápasov. Štartoval na šiestich MS, v roku 2012 bol v Helsinkách člen strieborného tímu. V roku 2014 reprezentoval Slovensko na ZOH v Soči.